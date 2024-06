Morala cumplirá los acuerdos con el PSOE en Ponferrada «al cien por cien»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Los acuerdos presupuestarios con el PSOE se cumplirán «Al cien por cien». Así ha respondido el alcalde de Ponferrada, el popular Marco Morala, a las dudas expresadas por el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Olegario Ramón, que esta misma semana amenazaba con romper relaciones con el equipo de gobierno si no se ejecutaba lo pactado para que los socialistas, con su abstención, permitieran al PP y a Coalición por el Bierzo aprobar el presupuesto municipal de este año.

Entrevistado en Radio Bierzo, Marco Morala también aseguró que su equipo buscará una solución legal sobre el pago de los terrenos del cementerio de Fuentesnuevas, de donde surgieron las primeras dudas del acuerdo, porque eso convierte al Ayuntamiento en propietario de la ampliación del camposanto.

Morala descartó una subida de impuestos este año, a pesar de la deuda «heredada» de 12 millones de euros que ha emergido al sumar el coste de la sentencia del Mundial de Ciclismo, la reclamación de FCC por el servicio de la limpieza y la posible devolución de los fondos europeos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)

El alcalde reconoció que las negociaciones con el PSOE para llevar a Pleno la aprobación de la ordenanza de la ZBE aún no ha acabado y no hay tiempo para incluirla en el orden del día con los asuntos que se someterán a votación en la sesión plenaria prevista para finales de este mes de junio. El regidor no descartó convocar un Pleno extraordinario en el mes de julio para aprobar la polémica ZBE que ha protagonizado buena parte del debate político local en los últimos meses. Morala entiende que cuanto antes se apruebe la ordenanza, el Ayuntamiento estará en menores condiciones para que «se aminore» la devolución de de la subvención europea de 2,4 millones de euros para acondicionar calles de la ZBE.

Preguntado de nuevo sobre los planes para soterrar la avenida del Castillo, otro asunto que ha generado oposición vecinal, Morala insistió en que el equipo de gobierno busca alternativas para lograr la peatonalización. Y tampoco descarta el proyecto de la Ronda Sur. La alternativa escogida buscará fondos de la Junta de Castilla y León.

El alcalde también adelantó que su equipo continúa trabajando en la modificación de la última ordenanza que regula la situación de las terrazas de los negocios hosteleros en Ponferrada. Marco Morala aseguró que algunas de las terrazas que no cumplirían la normativa se han retirado y otros negocios están adaptando sus estructuras para cumplir la norma. Los trámites para adaptar la ordenanza, son lentos, reconoció.