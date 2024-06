Campamento de la Once en Cubillos

once

Hasta 63 jóvenes con y sin discapacidad participan hasta el 30 de junio en el campamento inclusivo de la Once que con el título ‘DeportiOnce’ acoge El Bosque de los Sueños de Cubillos del Sil. Procedentes de Castilla y León y Extremadura, los jóvenes han llegado al campamento de Cubillos para disfrutar del deporte con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. «Una temática que busca estimular la práctica deportiva enfocada a fomentar los valores asociados a la misma, como las relaciones interpersonales, la cooperación mutua, el compañerismo, el espíritu deportivo y la vida saludable», explica la Once en una nota. Los participantes tienen entre 6 y 17 años, afiliados o no a la organización, a sus compañeros de clase o familiares.