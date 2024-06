Sombra de movilización por el estado de la red de carreteras rurales de Ponferrada

Hace unos días, varios carteles de autor desconocido buscaban padrinos para los baches que minan el tramo de la carretera del Morredero que media entre Salas de los Barrios y San Cristóbal de Valdueza, en el municipio de Ponferrada. El objetivo era dar visibilidad a un problema de años que no se focaliza únicamente en este punto de la red viaria del medio rural ponferradino y la destinataria del mensaje es la Diputación de León. La misma administración a la que la Concejalía de Medio Rural reclama el arreglo de los accesos a Palacios y Carracedo de Compludo. Otra reivindicación de años abanderada por el propio concejal, Iván Alonso, que hoy tiene previsto reunirse con los representantes de ambos pueblos para reorientar la petición y tratar de lograr alguna respuesta por parte de la Diputación. La sombra de la movilización se extiende por la zona, según confirma el propio edil, porque los vecinos «están cansados».

«Esta situación no puede prolongarse más en el tiempo y yo estaré de parte de los vecinos si deciden movilizarse, porque se está acabando el cauce del diálogo. Ha pasado más de un mandato entero sin ningún tipo de actuación y estamos hablando de garantizar la seguridad, porque se están jugando la vida», afirmó Iván Alonso respecto al estado de unos siete kilómetros de carretera entre Salas y San Cristóbal, que es también vía de acceso a la vecina comarca de La Cabrera y parte de la ruta circular de la Tebaida Berciana. «San Cristóbal multiplica por tres su población en verano», quiso apuntar asimismo el concejal.

«Llevamos desde 2016, en distintos equipo de gobierno, intentando que la Diputación asuma lo que es su competencia. El tramo urbano de Salas de los Barrios lo arreglamos nosotros y queremos actuar también en parte de la subida de ese tramo urbano que es terrorífica. Pero el Ayuntamiento no tiene competencia para arreglar carreteras», afirmó Iván Alonso, que asegura haber mantenido conversaciones con los responsables de la institución provincial en relación a esta vía de comunicación, sin éxito.

«Lo único que les pedimos ya es que coloquen biondas de seguridad y pinten el eje de la carretera. Yo mismo me he salido dos veces con el coche y me consta que hay más gente a la que le ha pasado, porque no hay ningún tipo de señalización y la conducción se complica muchísimo por la noche», explicó el concejal de Medio Rural, que también ha llegado a presentar requerimientos por escrito para resolver la situación de las carreteras a Carracedo y Palacios de Compludo. Aquí, el propio Ayuntamiento ha invertido 18.000 euros en dos riegos asfálticos para mitigar el mal estado, pero su situación es «tercermundista», se lamentó Alonso.

No es nuevo que desde el Ayuntamiento de Ponferrada se pida a la Diputación que mueva ficha en estos casos. Aunque ninguna de las dos vías forma parte de la red provincial de carreteras, porque ambos pueblos quedaron abandonados, el edil insiste en que son los dos únicos accesos, no hay más. Las dos carreteras mueren en ambas localidades y por ello «deberían incorporarse a la red provincial». Por eso y porque el turismo de la zona va en aumento y también se han empezado a recuperar casas. «Ahí viven familias ya», afirmó el responsable del área de Medio Rural.

A principios de este mismo año, debido al temporal de nieve y lluvias, se produjo un daño en la carretera de acceso a la localidad de Palacios de Compludo por la caída un árbol que provocó un socavón. El Ayuntamiento habilitó un paso de urgencia aprovechando parte del talud y comunicó el problema a la Diputación. La idea manifestada entonces por Iván Alonso es que habría «entendimiento» entre ambas administraciones; pero los meses han pasado sin resultados.

«Es delirante», consideró el concejal respecto a la vía del Morredero, porque hasta la entrada de Salas de los Barrios, la carretera está arreglada y, más allá de San Cristóbal, la propia Diputación de León invirtió 400.000 euros para la puesta a punto de una comunicación que —recordó el edil— utilizaban también trabajadores de las canteras de pizarra de La Cabrera. «Utilizaban, en pasado, porque en la situación en la que está han dejado de hacerlo», relató.