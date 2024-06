Presentan casi 4.000 firmas para urgir las obras de las piscinas cubiertas

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Usuarios de las piscinas climatizadas de Ponferrada han lanzado un comunicado para quejarse por el cierre dilatado de una de las dos piscinas climatizadas con las que cuenta la ciudad, informa Efe.

Se cumple un año desde que la corporación de Marco Morala decidiera dejar sin efecto la temporada, por problemas graves estructurales en las dependencias del Toralín, que amenazaban con colapsar por las filtraciones en los vasos. Desde entonces, las personas que usaban esas piscinas se han reubicado en las de la parte alta de la ciudad, con lo que los usuarios consideran que se está sobrecargando esas instalaciones, al punto de que «su uso es demasiado limitado».

Hay horas en las que, de ocho pistas, solo se puede usar una y quedan sin poder utilizarlas algunas agrupaciones como Asprona o Parkinson, que lo hacían.

Aunque entienden que deben realizarse obras, aseguran que no saben por qué no se han realizado ya, puesto que aseguran que no se ha movido nada al respecto.

El total de firmas recogidas asciende a 3.971. «Entendemos que una ciudad como Ponferrada necesita que ambas instalaciones estén abiertas y funcionen al cien por cien», dicen los usuarios.