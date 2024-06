Marco Morala, alcalde de Ponferrada: «Estamos instalados en el diálogo; antes que todos está Ponferrada»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala (PP), fue anoche el último invitado de la temporada en La Tertulia, un programa que conjuntamente organizan La 8 Bierzo y Diario de León.

AÑO DE MANDATO

«Ha sido trepidante e intenso». Marco Morala calificó este primer año de mandato como «trepidante e intenso», con problemas «esperados y otros no tantos». «No hay mayor honor para un ponferradino que ser alcalde de su ciudad», señaló.

DIÁLOGO

«Hemos tenido capacidad para pactar con todos los grupos». «Me voy a poner una medalla; ha sido un año de pactos», afirmó el alcalde al ser preguntado por la salud del acuerdo de gobierno con Coalición por El Bierzo. «Hemos tenido capacidad —explicó— de pactar con todos. Con CB, un pacto de gobierno; con Vox, un pacto de investidura y con el PSOE, los presupuestos de 2024. Creo que es un buen mensaje para la sociedad», recalcó.

PACTO CON CB

«Somos 12 concejales que formamos un buen equipo». Sobre el acuerdo con CB, Morala señaló que se han cumplido las expectativas y que sus dirigentes «son los mejores socios de gobierno que uno podría desear». «Es una relación basada en el respeto, la lealtad, el trabajo conjunto... con el mismo conocimiento y diagnóstico de Ponferrada. Estamos muy contentos; somos 12 concejales que formamos un buen equipo. Cada día es más sólido y va a dar réditos para la ciudad».

Marco Morala, anoche, en el programa de La Tertulia de La 8 Bierzo. DE LA MATA

CONCEJALES DE VOX

«Se han instalado en la oposición municipal». Con Vox, Morala quiso aclarar que la situación actual de las relaciones con la formación de Santiago Abascal no es culpa del actual equipo de gobierno. El alcalde recordó que el pacto de investidura se basó en la creación de dos institutos que iban a dirigir sus concejales, que aún se pueden crear con una determinada fórmula jurídica y con una dotación presupuestaria. «Se han instalado en la oposición. ¿El futuro? Nosotros estamos instalados en el diálogo y tenemos la mano abierta a escuchar; por encima de nuestros intereses están los de Ponferrada», añadió.

PRESUPUESTOS CON EL PSOE

«Nuestra voluntad es que se cumpla en su integridad». Morala señaló que el acuerdo sobre los presupuestos con el PSOE, por el que los socialistas se abstuvieron, se está cumpliendo ya y que su voluntad es que se cumpla en su integridad, incluido el pago de la ampliación del cementerio de Fuentesnuevas, cuya deuda ha sido provocada por la Junta Vecinal, recordó. «El concejal de Hacienda ya ha pedido los informes; aquí se funciona como se funciona, el principio de legalidad hay que respetarlo en todo acuerdo administrativo», aclaró el alcalde, que recordó que hay una sentencia que condena al actual presidente y concejal del PSOE, José Antonio Cartón.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

«Fue diseñada por Olegario Ramón; no pudimos cambiarla». Morala se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE que sirva para sacar adelante la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones tras recordar que «fue una ZBE que nosotros no diseñamos». «Fue diseñada por el PSOE y Olegario Ramón y no pudimos cambiarla», aclaró. Morala negó que hayan recibido en el Ayuntamiento ningún requerimiento. «Si llega, les facilitaré un certificado del acta del Pleno en el que el Partido Socialista ha impedido que entre en vigor una ordenanza».

DEUDA E IMPUESTOS

«No subir el IPC a los impuestos, ya es un gesto». Sobre la situación financiera en el Ayuntamiento, recordó la sentencia del Mundial con el Banco Santander, la deuda con FCC y la posible devolución de los fondos europeos de la ZBE, que ponen al Ayuntamiento, según dijo, «en una situación de Tesorería bastante comprometida». Tras recordar que no fue informado por el anterior alcalde, Morala insistió en que no subirá los impuestos y destacó que no aplicar el IPC en estos presupuestos de 2024 ya es «un gesto con la ciudadanía».

OTRA FACTURA MÁS

«Aquona reclama la actualización del precio del agua». Morala desveló en el programa que la concesionaria del agua (Aquona) ha pedido la actualización del precio del agua y lo ha hecho en los tribunales. «Estamos hablando porque tengo claro que van a condenar al Ayuntamiento, porque lo dice el contrato; vamos a intentar que sea lo más escalonado posible», reconoció el primer edil. «No lo podemos ocultar; el anterior alcalde huyó de los problemas», insistió.

CONSEJO COMARCAL

«Respeto, siempre». «El respeto institucional siempre estará ahí», dijo Morala sobre las relaciones con el Consejo que preside Olegario Ramón, al que pidió «respeto institucional» con el alcalde de Ponferrada.