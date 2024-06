En el nombre del rocanrol, del arte y del Bierzo de pueblo

Hace dos años que Iván Pérez pudo materializar una idea brillante: convertir su pueblo (Vega de Espinareda) en el epicentro del rocanrol. Había nacido el Espina Fest que reventó las expectativas del propio creador ya en aquella edición de 2022. Este fin de semana, se celebrará la tercera, como siempre de la mano de la asociación de hostelería local y bajo el auspicio del Ayuntamiento de Vega. Otra vez todo está lleno y otra vez hay ganas de más. Ganas de conciertos y de pinchadas, de arte, de gastronomía, de discos, de cómics, de ropa. Todo en un ambiente rural y natural inmejorable. De hecho, a la orilla del río tendrá lugar buena parte de la actividad.

Más de 4.000 personas disfrutaron del último Espina y la previsión es al alza. La fama del festival ha trascendido ya el plano nacional y se esperan a fanáticos roqueros de otros países de Europa. El cartel no es para menos. Un diseño del ilustrador francés Christophe López-Huici ya anunció, hace meses, lo que se venía para los días 28, 29 y 30 de junio. Más de 20 bandas tocarán gratis. Grupos como Muck and the Mires (Boston, Massachusetts), The Peawees (Italia), The Loons (San Diego, California), The Fuzillis (Londres), We Care Less y Los Bluffs (Ponferrada) Los Vólidos, The Smoggers, Luna Motos, Artemio y Nebraska, Los Pepes, Generador, Los Chicos y muchos más.

Pública en la última edición del Espina Fest.DL

Además de los conciertos y pinchadas nocturnas de la plaza Mayor, habrá sesiones vermú, pinchadas y conciertos de tarde en la playa fluvial, en cuyo entorno se ubicarán también la zona gastronómica y el mercadillo. Otro escenario será la Casa de la Cultura, donde hoy abrirá sus puertas la exposición ‘Luis Silva: La Tinta del Rock and Roll. Carteles del esplendor de El Bierzo en los años 90’, con cartelería y entradas a conciertos del artista berciano que ilustró la época gloriosa del rocanrol en Ponferrada.

La puerta del Espina Fest 2024 se abrirá de forma física y también a través de las ondas a las 20.00 horas de mañana, con la emisión en directo, desde Vega de Espinareda, de El Sótano de Radio 3, con Diego R.J. Generador, Holywood Sinners, The Loons y Los Chicos romperán el fuego de la primera noche a partir de las 21.30 horas.

Espina Fest 2023.DL

Las sesiones vermú del sábado y el domingo serán a las 13.00 y 14.00 horas y la ronda de conciertos de tarde comenzará a las 16.30 horas, mientras que los nocturnos empezarán a sonar a las 20.30 horas, el sábado, y a las 20.00, el domingo. A ello hay que sumar la extensa oferta hostelera en una tierra que domina lo de comer y beber bien.