Medio Rural desbloquea el despliegue de fibra óptica en nueve pueblos de Ponferrada

La Concejalía de Medio Rural, Infraestructuras, Turismo, Patrimonio, y Protección y Salubridad Animal, dirigida por Iván Alonso, ha informado que, desde la semana pasada, la empresa Elecnor está trabajando en diferentes poblaciones rurales del sur del municipio de Ponferrada para el despliegue de la fibra óptica de Movistar. En concreto, en Lombillo de los Barrios, Espinoso de Compludo, Compludo, Ozuela, San Cristóbal de Valdueza, Manzanedo de Valdueza, Bouzas, Peñalba de Santiago y Montes de Valdueza.

«Dicho despliegue se encontraba paralizado burocráticamente, en el anterior mandato, en el área de infraestructuras, principalmente por la desidia del anterior gobierno (recordar que el área de Infraestructuras estaba dirigida por la concejala Carmen Doel del gobierno de Olegario Ramón). Después de diferentes conversaciones del propio concejal con los representantes de la empresa y en coordinación con los técnicos municipales, ha sido posible el desatasco burocrático que permite estas actuaciones», indican desde el departamento de Iván Alonso en una nota.

Este «empuje final» a la tramitación de estas obras, según las mismas fuentes, llega casi en el «tiempo de descuento», ya que la subvención para los trabajo se terminaba en muy poco plazo de tiempo y las obras deben estar finalizadas después del verano».

«Destacar, que si no fuera gracias a esta subvención, la empresa no realizaría esta importante inversión en una zona con baja densidad poblacional, ya que no le sería rentable y, por supuesto, también damos las gracias a los técnicos del área de Infraestructuras de este Ayuntamiento por resolver de manera sobresaliente los obstáculos que permiten realizar estas actuaciones», añaden desde la Concejalía. En estas obras, que se extenderán durante los próximos tres meses, trabajarán empresas locales, en calidad de subcontratas, que serán un «motor de empleo para los bercianos que ellas trabajan».