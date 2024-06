Morala descarta sumarse a la separación de León de Castilla: "Con Ponferrada y el Bierzo que cuenten para otras cosas"

"León puede pedir lo que quiera, pero con Ponferrada y el Bierzo que cuenten para otras cosas". Así ha respondido este jueves el alcalde de Ponferrada, Marco Morala a la postura favorable de la Diputación a la creación de una comunidad autónoma propia, separada de Castilla, que abarque el antiguo reino de León.

"La política es una cosa seria y esto no lo es. Este tipo de cuestiones localistas no conducen a nada", añadió el regidor, preguntado en una rueda de prensa convocada para presentar el programa cultural de Ponferrada este verano. Morala aseguró, no obstante, que respeta las resoluciones de otras administraciones.