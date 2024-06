El Monasterio de Carracedo ofrece la actuación de Julián Maeso

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El Monasterio de Santa María de Carracedo acoge esta tarde, a las 20 horas y con entrada gratuita, un concierto de Julián Maeso dentro de la 24 edición del Festival Abierto de Música de Órgano de León.

Julián Maeso (Toledo, 1973) es un músico curtido en la escena nacional con The Sunday Drivers, The Blackbirds, Speaklow, The Sweet Vandals, Pájaro, Aurora and The Betrayers, Adrián Costa, Los Saxos del Averno, Gran Cañón (junto a Carlos Tarque, Leiva, Ovidi Tormo) y Combo Paradiso. Maeso, como artista en solitario, ha publicado tres discos para Sony Music y ha dedicado 20 años a girar por festivales de medio mundo.

Como organista, ha compartido también escenario con Mclan, Quique González, Jorge Pardo, Bob Sands Big Band y a su vez por grandes divas del Soul como Irma Thomas, Betty Harrys y Martha High.

El Festival se va a desarrollar en diferentes puntos de la provincia, en colaboración con los ayuntamientos de Pola de Gordón, Carracedelo y Mansilla de las Mulas y el Instituto Leones de Cultura de la Diputación de León.