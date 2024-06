El bercianismo reclama una circunscripción propia en las autonómicas

Coalición por El Bierzo ha pedido este viernes reabrir el debate sobre la creación de una circunscripción electoral propia

para El Bierzo en elecciones autonómicas.

En un comunicado, la formación que lidera el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, asegura que "lo cree beneficioso, no sólo porque, no hay duda, se ajusta perfectamente a los procesos democráticos, favoreciendo la representatividad del pueblo, sino porque también abunda en las garantías democráticas". "Esto no es algo nuevo ni extraño; como de todos es sabido, la vecina comunidad del Principado de Asturias elige sus diputados autonómicos a través de tres circunscripciones electorales".

CB ya había planteado esta propuesta el pasado 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día de Castilla y León, y lo vuelve a hacer ahora después de la moción que, desde la Diputación, reclama una autonomía para León.

Según CB, el proceso electoral no vería incrementado su coste económico, algo que siempre preocupa al ciudadano, sino "que se verían incrementadas serían las garantías democráticas".

"La propia ley de comarcalización 1/1991 que crea y regula la Comarca de El Bierzo expresa, en su exposición de motivos: “El Gobierno regional, en suma, se halla habilitado formal y materialmente en su pretensión de dar una investidura político-administrativa a El Bierzo, reconociendo su carácter de entidad local con personalidad jurídica propia, lo que se lleva a cabo con el presente texto articulado”, explican desde Coalición. Y añaden en su defensa: "El Bierzo se encuentra plenamente habilitado, en mayor medida, si cabe, que las circunscripciones electorales asturianas, para tener una circunscripción electoral propia. De facto ya tenemos una circunscripción electoral propia, configurada por los 38 ayuntamientos del actual Consejo Comarcal de El Bierzo".

El partido liderado por Iván Alonso tiende la mano para el diálogo sobre la propuesta y dice que no busca imponer. "Queremos abrir ese cauce de diálogo".