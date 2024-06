Problemas en la licitación aplazan los talleres de verano

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha informado de que, «por problemas totalmente ajenos al consistorio», debe aplazarse el inicio de los Talleres de Verano organizados por el Área de Bienestar Social y Familia debido a «complicaciones administrativas ajenas a la actividad municipal surgidas en el proceso de licitación con la única empresa solicitante».

Desde el Consistorio lamentan las molestias que esto pueda ocasionar a las familias inscritas.

La Concejalía está trabajando en la búsqueda de una solución adecuada que será comunicada y publicitada lo antes posible para que las actividades previstas puedan iniciarse en un plazo inmediato.

Ante esto hechos, el PSOE critica que no se informe de los talleres en particular a los que afecta la suspensión y solicita que el Ayuntamiento se ponga en contacto de inmediato con las familias que iban a acceder a ellos para que puedan organizarse. Susana Rivada, portavoz del PSOE en esta área, recordó que hace más de 15 días la concejala presentó estos talleres, «concediendo a las familias, tan solo, un par de días para apuntarse y lo que no es de recibo es que imponga esas difíciles condiciones para que las familias se inscriban y ellos ni siquiera tenían cerrados los contratos».