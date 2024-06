Así ha sido la primera noche del Espina Fest en Vega de Espinareda

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El Espina Fest que organiza el Ayuntamiento de Vega de Espinareda ha vivido su primera gran noche. El cartel no es para menos. Más de 20 bandas tocarán gratis. Grupos como Muck and the Mires (Boston, Massachusetts), The Peawees (Italia), The Loons (San Diego, California), The Fuzillis (Londres), We Care Less y Los Bluffs (Ponferrada) Los Vólidos, The Smoggers, Luna Motos, Artemio y Nebraska, Los Pepes, Generador, Los Chicos y muchos más.