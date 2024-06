La ciudad que también se llama Luis del Olmo

Con la voz entrecortada por la emoción, Luis del Olmo ha dicho hoy su más sentido 'Buenos Días, Ponferrada', al firmar con el Ayuntamiento de la capital del Bierzo la cesión, por cuatro años más, de los fondos que conforman y dan vida al Museo de la Radio de su ciudad natal. Ha sido allí, en la vieja casona del siglo XVIII, frente al Castillo, donde se ha firmado el acuerdo de cesión por cuatro años más, como ahora marca la ley. Y ha sido, como no podía ser de otra forma, entre radios y recuerdos de toda una vida, en un homenaje en el que el periodista ponferradino no ha podido ocultar la emoción, rodeado de su esposa, familia y muchos, muchos amigos de Ponferrada y de más lejos.

"Este museo ha recibido un millón de visitas en estos 21 años; un millón de personas que se han llevado el recuerdo de esta ciudad y de sus gentes y que se ha convertido, con gran orgullo para mí, en un potente reclamo turístico en todo el mundo", ha dicho el locutor ponferradino en un emocionado discurso.

Luis del Olmo saluda a José Fernández Nieto 'Silvano'.ANA F. BARREDO

Luis del Olmo ha querido destacar el espacio de cultura que es el Museo que lleva su nombre, "lleno de magia" por poder escuchar los momentos más importantes de la radio entre las más de 200 piezas que se exponen. "Si parece que fue ayer cuando inaugurábamos estas instalaciones", ha añadido. Y es que "aquí está en gran parte la trayectoria de mi vida, siempre contado los acontecimientos con honestidad e imparcialidad", ha resumido Luis del Olmo.

"No sabéis, paisanos, lo feliz que soy en este momento", ha insistido. En el acto han estado presentes el obispo de Astorga, Jesús Fernández, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, entre otras autoridades, además de concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada.

En su intervención, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha querido agradecer a Luis del Olmo su apoyo a Ponferrada y su generosidad para renovar el acuerdo para exponer su colección en el Museo de la Radio. "Sería impagable tener que reducirla a una cantidad económica, es si quieren una excusa, una posibilidad entre tantas para poder trasladar a Luis en nombre de una ciudadanía agradecida, lo orgullosos que estamos de su trayectoria y lo mucho que debemos a su incansable afán por publicitar Ponferrada y el Bierzo", ha enfatizado el alcalde.

El periodista Florencio Carrera, con el locutor berciano.ANA F. BARREDO

Llegada al Museo de la Radio de Luis del OlmoANA F. BARREDO

Y ha añadido: "Para generaciones de españoles decir que uno era de Ponferrada era escuchar que eras del sitio de Luis del Olmo. Esa es mi experiencia personal durante muchos años cada vez que estaba fuera para estudiar o trabajar. Eso no es fruto de la casualidad o de un azar afortunado, sino de la perseverancia y el empeño personal de Luis por compartir lo bueno de su tierra con todo el mundo. Si cada vez que Luis mencionaba nuestra ciudad en las ondas hubiera que haberlo pagado a precio de cuña publicitaria no habría habido presupuestos suficientes para tanta propaganda. Cosas que no salen del presupuesto, ni de las instituciones, ni del trabajo periodístico siquiera, sino que brotan del corazón y eso es lo que hace insustituible la labor de promoción del Bierzo de la que ha hecho gala siempre Luis del Olmo".

El director de los museos municipales de Ponferrada, Javier García Bueso, ha presentado a Luis del Olmo como Ilustrísimo Hijo Predilecto de Ponferrada y la "voz de la radio en España". La voz de 'Protagonistas' que se escuchaba en todas las casas, desde los más altos despachos del mundo político hasta el pastor al que sólo acompañaba su rebaño y una radio.