El Espina Fest cierra con gran éxito

Vega de Espinareda ha cerrado su Espina Fest con una alta nota después de tres días de conciertos. El Espina es un festival de Rock’n’ Roll en plena naturaleza dentro de un entorno rural y abierto. Además de los conciertos y pinchadas nocturnas de la Plaza Mayor, ha contado con sesiones vermú, actuaciones por la tarde en la playa fluvial, zona de mercadillo, y área de gastronomía. El Espina es un festival sin ánimo de lucro y con entrada gratuita. Surge por iniciativa de Chopper Monster en colaboración con la Asociación de Hostelería de la localidad y bajo la organización del Ayuntamiento de Vega de Espinareda. Bandas como Muck and the Mires (Boston, Massachusetts), The Peawees (Italia), The Loons (San Diego, California) y The Fuzillis (Londres) han sido algunos de los grupos junto a bercianos como We Care Less o nacionales como Los Vólidos.