Ponferrada ingresará cerca de un millón de euros de la disolución de Pongesur

La Agencia Tributaria devolverá al Ayuntamiento de Ponferrada 809.000 euros que tuvo que desembolsar por el IVA de la operación de disolución de la sociedad de gestión urbanística Pongesur. Una cantidad adelantada a la que se sumarán los intereses de demora generados desde que se hizo efectiva dicha disolución, en 2021, y que elevan la cifra global hasta rozar el millón de euros, según explicó el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Olegario Ramón, que compareció acompañado de otros concejales y del secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón. Ramón afirmó que este paso cierra definitivamente la etapa de Pongesur y demuestra que, como se garantizó en su momento, el coste del procedimiento es «cero».

La que era concejala de Hacienda en 2021, Mabel Fernández, recordó las críticas recibidas en su momento y las afirmaciones realizadas, en bloque, por la oposición, asegurando que la disolución de esta sociedad de gestión del suelo constituida en la época de Ismael Álvarez iba a suponer la «quiebra económica» del Ayuntamiento. Nada más lejos de la realidad, insistió Fernández.

«Cuando nosotros iniciamos nuestro mandato, en 2019, ya había informes del Consejo de Cuentas que aconsejaban y, al final, obligaban a la disolución de Pongesur, porque lastraba la cuentas del Ayuntamiento. Por lo tanto, teníamos la obligación de disolverlo», recordó la edil socialista, incidiendo en el coste que para las arcas públicas suponía mantener con vida aquel ente al que ella llamó «chiringuito». «Estaba generando un gasto de unos 51.000 euros anuales, pero en 2012 fue de 185.000 euros de coste sin tener ningún ingreso y en un Ayuntamiento que entraba en un plan de ajuste que todavía estamos sufriendo», dijo Fernández.

Para resolver aquella «situación de desequilibrio», el entonces gobierno municipal dirigido por Olegario Ramón transmitió los activos y los pasivos de Pongesur de nuevo al Ayuntamiento de Ponferrada. «Los terrenos volvían al Ayuntamiento para ser gestionados desde aquí», explicó Fernández. Un movimiento que reducía a cero el coste del IVA de la operación, recordó la concejala. Si bien hubo que adelantarlo, tanto los informes técnicos como las dos consultas realizadas a Hacienda —aclaró Olegario Ramón— garantizaban que esa cantidad iba a ser devuelta. «Y así ha sido», celebró el que entonces era alcalde.

La devolución del dinero pagado a la Agencia Tributaria por el IVA de la disolución de Pongesur se solicitó en enero de 2022 y la respuesta ha llegado ahora, con lo que el PSOE confía en que el ingreso de ese dinero en las arcas municipales se produzca de manera inmediata.

«El tema de Pongesur fue un tema agrio y se dijeron auténticas barbaridades. Nosotros lo que hicimos fue buscar una fórmula que no perjudicara al Ayuntamiento y ahora se van a devolver esos 809.000 euros más los intereses de demora. En total, un millón de euros, por lo que el actual equipo de gobierno ya tiene casi el primer millón para liquidar la deuda que el PP generó con la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura», espetó el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Los concejales de la oposición del PSOE comparecieron en el local de su grupo, en la casa consistorial, delante de un fondo con textos publicados en los medios de comunicación en aquel 2021, cuando se aprobó la disolución de la sociedad creada para gestionar el suelo en la época del boom inmobiliario en la capital berciana. Recortes de prensa que recogieron todas esas afirmaciones y malos augurios de la oposición. «Ya dijimos que esto iba a ser a coste cero», insistió Mabel Fernández.

El concejal de Hacienda: "Ese dinero no podrá usarse"

El actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento Ponferrada, Luis Antonio Moreno, se pronunció tras la rueda de prensa convocada por el PSOE para dar a conocer la noticia de la devolución del dinero del IVA por la disolución de Pongesur y aseguró que no podrá usarse ya que no está incluido en el presupuesto “ni lo va a estar”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

El edil responsable de las arcas municipales de Ponferrada también aclaró que la cantidad que va a recibir el Ayuntamiento es superior al millón de euros correspondiente a la liquidación de 2023. “No tiene efectos prácticos ya que es una cantidad que no está presupuestada y no tiene efectos directos. Es un concepto no presupuestario”, aclaró.