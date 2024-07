El PP de Páramo del Sil califica el primer año de la alcaldesa del PSOE de «penoso»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Páramo del Sil calificó este martes de «penoso» el primer año de gobierno municipal del PSOE, con la alcaldesa Alicia García a la cabeza. Los ‘populares’ creen que la «ineficacia y la incompetencia» se han instalado en el Ayuntamiento, según denuncian a través de un comunicado.

«Los primeros 365 días de mandato del nuevo gobierno municipal socialista han sido desastrosos hasta el límite, tanto que resulta incluso penoso», dice el PP. «La alcaldesa desconoce totalmente el significado de la palabra gestión», añade la nota.

La oposición reprocha también que las piscinas de verano vayan a permanecer cerradas «sin importar que los vecinos no dispongan de esa zona de recreo y ocio ni los cursos de natación para niños y adultos, a lo que hay que añadir la desaparición de los tres puestos de trabajo directos que generaba», denuncian.

Abandono

El PP asegura que el municipio está «abandonado», con jardines y parques sin desbrozar y con falta de limpieza. A esto se añade las múltiples averías que no se reparan, como la del agua en la localidad de Argayo u obras que quedan a medias, como la del barrio de la Estación. «Todavía no se ha repuesto el pavimento y las mangueras permanecen tiradas en las aceras», añade el PP. También censuran la falta de convocatoria de las comisiones informativas y las constantes quejas de la alcaldesa de que no hay dinero «cuando recibió unas cuentas saneadas con 1,8 millones de euros. No hay dinero para las juntas vecinales, no hay dinero para el mantenimiento y la conservación de los servicios municipales pero sí hay dinero para subir los sueldos políticos y entregar 15.000 euros a una productora cinematográfica amiga de sus amigos y pariente de sus parientes», concluye el grupo de oposición.