Ponferrada recupera la Feria del Vino DO Bierzo con 20 bodegas tras 13 años de vacío

Hace trece años que Ponferrada no organiza una feria dedicada a los vinos que se elaboran en la comarca y ya no habrá catorce años de vacío. El Ayuntamiento de Ponferrada recupera la Feria del Vino DO Bierzo y lo hace en pleno verano, lejos de la campañas de más trabajo en el campo. El lugar, como siempre, la plaza Fernando Miranda y los días, 19 y 20 de este mes, en poco más de una semana para aprovechar también el tirón del número de visitantes tras la Noche Templaria y el Festival Planeta Sound que arranca este viernes.

Una veintena de bodegas adheridas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo han confirmado su participación en la feria, aunque todavía se puede unir más. El propio órgano rector de los vinos del Bierzo y también la asociación Bierzo Enoturismo respaldan la iniciativa a la que el Ayuntamiento de Ponferrada destina una partida de 15.000 euros. Dice el concejal de Turismo, Iván Alonso, que es poco para el impacto que este tipo de eventos tienen en la economía local y ya adelanta que el año que viene habrá más dinero.

"Ponferrada tenía que recuperar su Feria del Vino", insistió el concejal de Turismo, que también señaló la distancia temporal con la feria que Cacabelos organiza en primavera. "No queremos competir con ellos, nos queremos compenetrar", aseguró Alonso, que presentó la recuperación de este evento acompañado del presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez; el concejal de Comercio, David Pacios, y el vicepresidente de Bierzo Enoturismo, David Castelo. Precisamente, este último ente colaborará sorteando una experiencia enoturística de un fin de semana entre los asistentes a la feria.

El presidente de la DO agradeció la iniciativa de Ponferrada por recuperar la Feria del Vino y destacó el impacto promocional que ello tendrá entre los turistas que visitan la capital berciana y el resto de la comarca en verano. "Nos apetecía volver después de 13 años. Ponferrada es el punto de mayor consumo de vino y cómo no íbamos a estar aquí", aseguró Adelino Pérez, que también adelantó que cada bodega aportará más de seis referencias de sus vinos. "Será un momento importante para poder probar cada uno de los vinos de las diferentes bodegas", destacó.

El funcionamiento será similar al de la Feria de Cacabelos. Los tickets deberán adquirirse en un punto habilitado para ello en el que también se comprará la copa conmemorativa. Esta tendrá un precio de tres euros y los vinos costarán 2 euros si son jóvenes y 2,50 euros si tienen crianza.

"El turismo enológico es una parte muy importante del impulso turístico en el que trabaja el Ayuntamiento de Ponferrada y recuperar esta feria es un paso importante", afirmó el vicepresidente de Bierzo Enoturismo.