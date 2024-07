La Junta adjudica la construcción de 20 viviendas de alquiler en Ponferrada

Publicado por Manuel Félix León Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones, anunciaba este miércoles que la Junta de Castilla y León adjudicó la construcción de 20 viviendas para alquiler joven en Ponferrada. «Serán viviendas sostenibles, de consumo casi nulo, como son las que estamos haciendo en Carracedelo y que vamos a hacer más en el Bierzo», manifestó el consejero.

La veintena de viviendas jóvenes que se construirán en Ponferrada se adjudicaron a la empresa constructora Ceteco, la misma que está haciendo las de Carracedelo, dado que es la única firma que se presentó al concurso de licitación.

El plazo de ejecución es superior a un año y —en palabras de Suárez Quiñones— «va a permitir que esas viviendas de 75 metros cuadrados, con su salón, cocina, dos habitaciones, baño, cocina, servicios comunes, orientadas a alquiler joven bonificado, darán asentamiento de población, junto con esa residencia de estudiantes».

El consejero de Medio Ambiente también se refirió en la pasada jornada en Ponferrada a las ayudas que da la Junta para rehabilitación de viviendas a particulares, con una partida de más de 90 millones de euros para toda la comunidad, con el objetivo de aportar eficiencia energética.

De igual forma, aludió al proyecto de modernización de los regadíos en el Bierzo, con la iniciativa de casi duplicar la parte de regadío.

Marca de sostenibilidad

El consejero dijo que el Bierzo cuenta con una gran oportunidad que se está desarrollando en materia de economía sostenible y sostenibilidad, como por ejemplo la puesta en marca de la red de calor con biomasa en Ponferrada, que genera ahorro entre el 20y 30% en la factura, junto con estabilidad en el precio. También se une la rentabilidad de utilizar la biomasa de los bosques locales para evitar incendios.

En el caso de la Red de Calor de Ponferrada se han invertido ya casi 5 millones de euros , con 20 edificios públicos conectados y ahora mismo con obras de ampliación a la zona del barrio de las Huertas y la Rosaleda, con un depósito de última generación de 3.500 metros cúbicos, que costó un millón de euros. «Será una red global y que ampliaremos a toda la ciudad, incluida la parte alta de Ponferrada, la zona del castillo», dijo el consejero, quien considera que esta iniciativa es un signo de sostenibilidad económica para las familias y ambiental.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, adelantó este miércoles en Ponferrada que existen proyectos de sostenibilidad de producción de energía eléctrica que quieren instalarse en el macropolígono berciano del Bayo y que detallará cuando estén perfectamente documentados para ponerse en marcha. En un foro sobre Economía Sostenible impulsado por el Bierzo Digital, el responsable de la Junta señaló que buscan sectores de producción de combustibles renovables y de nuevas energías renovables, porque consideran que se necesita suministro de energía suficiente verde para el desarrollo industrial.

Demanda al Gobierno

«Ahora mismo tenemos una demanda al Gobierno de España, porque lleva seis años gobernando y, sin embargo, Red Eléctrica Española, que depende del Gobierno de España, no ha hecho los deberes. Los deberes es prever redes y trasformadores suficientes para dar consumo suficiente a los polígonos industriales», indicó Quiñones. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente recordó que en el Bierzo tenían a Compostilla que evacuaba energía hacia el País Vasco o hacia Madrid, pero en palabras de Quiñones, «lo que se necesita es que esa energía se quede aquí».

Castilla y León produce energía renovable y exporta un 55% que le sobra. «Pero hace falta que revierta en el territorio, hace falta que aquí, en el Bayo, tengamos al menos 200 Megavatios de posibilidad de consumo de energía renovable. Y eso es así, porque va a permitir atraer a esas grandes empresas que generan Saf, que generan hidrógeno verde y amoniaco, y por tanto, si no hay esa posibilidad de consumo de potencia suficiente las instalaciones industriales están condenadas al fracaso», remarcó Quiñones. Esa pretensión, indican desde la Junta, es que se asiente en el Bayo, «porque eso genera una empresa sostenible que genera puestos de trabajo».

Sin transición minera

El consejero Suárez Quiñones manifestó que la demanda la han hecho al Gobierno central y, dijo que, «ya que no ha hecho ningún tipo de transición justa en el Bierzo, a pesar de que lo dicen; porque llevamos muchos años del cierre de Compostilla, de Anllares, de las minas y no hay nada; porque lo único que hay es la Térmica Cultural, que es una idea estupenda, pero no genera sustitución de empleo».

Sin embargo, el consejero resalta que la Junta sí está trabajando para revertir esa situación de déficit industrial, con el apoyo a Forestalia, la ampliación del polígono del Bayo y gestionando la llegada de nuevas empresas, a las que les falta energía eléctrica suficiente.

Puso como ejemplo de sostenibilidad la ayuda a la descarbonización de las empresas y la generación de industrias nuevas, que trabajen en este ámbito. «Hablamos de empresas que fabriquen hidrógeno verde, que generen Saf, (el combustible sostenible de la aviación), que generen amoniaco; y para eso necesitamos suelo industrial que lo albergue, que esté equipado con comunicaciones y tenga energía renovable eléctrica suficiente para producir», remarcó el responsable de la Junta.

El consejero Suárez Quiñones fue preguntado por la queja de los socialistas de Ponferrada sobre la mejora de las piscinas cubiertas del Toralín y adelanto que ahora mismo la Junta ya cuenta con el proyecto de obra ultimado. Se trata de una inversión nueva de 2 millones de euros, que van destinados a nuevo asentamiento estructural, la impermeabilización y el equipamiento.

En la mejora también van los accesos al Toralín, parque los usuarios puedan contar con una mayor accesibilidad, que también tienen comprometido con una aportación de la Administración autonómica de más de 200.000 euros.

«Trabajamos con el Ayuntamiento de Ponferrada para ultimar los últimos aspectos técnicos y poner a licita y ejecutar las obras. Por tanto la mejora de las piscinas climatizadas es un compromiso y es una realidad, porque ya hay proyecto, que con IVA asciende a 2,4 millones de euros, muy relevante para esas piscinas de uso público y queridas en Ponferrada», manifestó a preguntas de los periodistas. «Las piscinas van a ver la luz después de las obras, de una manera totalmente renovada y adaptada a las necesidades de la población», concluyó, después de que desde el equipo de gobierno del PP de Ponferrada le afeara al anterior alcalde, Olegario Ramón, no hacer nada ante el problema que tenían con estas piscinas.