La Junta insta a cuidar las plantaciones abandonadas para evitar las plagas

Los propietarios del Bierzo que tengan plantaciones de frutales abandonados y que no los cuiden con los preceptivos tratamientos fitosanitarios adecuados se enfrentan a la posibilidad de verse sancionados, en base a lo que estipula una normativa de la Junta de Castilla y León. En este sentido, este pasado jueves la Estación de Avisos de Plagas del Bierzo, en Carracedelo, instaba a los propietarios de plantaciones abandonadas a destruir los cultivos si no los atienden para evitar la transmisión de plagas, especialmente para evitar la propagación del fuego bacteriano en los frutales, como los perales.

Apuntan desde el organismo dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta que la ley les obliga a mantenerlas en buenas condiciones para evitar problemas para el sector.

Especifican que la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal subraya la obligación de los titulares de explotaciones o de otras superficies con cubierta vegetal de mantener los cultivos, plantaciones y cosechas en buen estado fitosanitario para la defensa de las producciones propias y ajenas, previendo un régimen de sanciones al respecto, explica la Estación.

Las rosáceas

En este sentido, también apunta a la obligación de destruir las plantaciones abandonadas propias de las especies de los géneros hospedantes del fuego bacteriano de las rosáceas.

Las normas de prevención del fuego bacteriano de Castilla y León obligan a los propietarios a arrancar y destruir las plantaciones de frutales de pepita (manzano, peral y membrillo) no sometidas a las operaciones de cultivo durante los dos últimos años.

Dada la importancia que el cultivo de frutales de pepita tiene en la comarca del Bierzo, la presencia de plantaciones abandonadas o que no se encuentran en buen estado fitosanitario puede tener una grave repercusión, pudiendo afectar tanto a las producciones propias como ajenas, advierten desde la Estación de Avisos de Carracedelo.

Este periódico se puso ayer en contacto con la estación de Avisos y beatriz Barbadillo aseguraba que ahora mismo no es preocupante la situación por contagio de plagas debido a las plantaciones abandonadas, pero sí que es necesario que los dueños de esas plantaciones que no cuidan deben al menos atender su tratamiento fitosanitario. Hasta la fecha no se han aplicado sanciones y la mayoría ha colaborado con esta iniciativa que es un bien para todos.