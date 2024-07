Los vinos Bierzo 2023 suman otro excelente a un palmarés de vértigo

Excelente es una de las palabras de más peso y repetidas en el diccionario de la Denominación de Origen Bierzo, que este viernes ha festejado otra máxima puntuación tras la cata de calificación de la añada 2023. Se repite el resultado de los años anteriores pese a la diferencia de los vinos y eso constata el poderío vitivinícola de la región. También permite levantar el ánimo del sector ante las negras perspectivas de la última cosecha, arruinada por el pedrisco y acechada, ahora, por el mildiu. No obstante, hoy era día de celebrar y fue el periodista especializado en vino y gastronomía Javier Pérez Andrés el primero en levantar la copa para brindar por un nuevo excelente y reivindicar que se le dé a la Mencía el «lugar que le pertenece». Él leyó la calificación.

Seis tintos, cuatro blancos, dos rosados y un clarete. Esto es lo que probaron, a ciegas, los 21 integrantes del comité de expertos encargado de valorar los vinos del Bierzo 2023. Presidentes, directores técnicos y técnicos de varias denominaciones de origen, sumilleres, representantes de la Asociación Leonesa de Gastronomía y del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. También integrantes del propio Panel de Cata del Consejo Regulador de la DO Bierzo. Todos ellos coincidieron en los mismo: los vinos probados merecen la máxima calificación.

La cata de los trece vinos se hizo a ciegas.L. DE LA MATA

«En un principio, las añadas no eran tan vitales, pero sí informativas. Hoy, son una fiesta donde se rubrica el trabajo realizado», afirmó Pérez Andrés, rememorando aquellos primeros pasos del órgano rector de los vinos de calidad que se elaboran en la comarca, hace 35 años. Desde entonces, han cambiado muchas cosas y la gran mayoría, para mejor. «2023 entró bien, no se portó mal del todo», quiso apuntar también el periodista antes de abrir el sobre que contenía el resultado de la valoración. «Tenemos, sobre todo, esa expresión del terroir», añadió. Y es eso, a fin de cuentas, lo que diferencia al Bierzo y cada añada.

Los vinos de 2023 son vinos frescos y con mucha fruta porque el año agrícola fue de libro hasta que empezó la vendimia. Ahí se complicó. «Las temperaturas fueron bastante benignas durante todo el año. En invierno no hizo excesivamente frío, la primavera fue buena y las precipitaciones se produjeron, sobre todo, en otoño-invierno, con 700 mililitros, que es casi un año típico de la zona», explicó la directora técnica de la DO Bierzo, Carmen Gómez. Después empezó la campaña de recogida de la uva y llovía destiempo, lo que obligó a parar la vendimia y se alargaron los tiempo de entrada de la uva en bodega.

"Ya va siendo hora de que recuperemos el lugar que le pertenece a la Mencía" Javier Pérez Andrés. Periodista.

«Hubo que parar, arrancar, volver a parar... pero aún así los vinos son buenos. La calificación ha sido un fiel reflejo de que la materia prima que entró en bodega, pese a la climatología adversa, se cogió en el momento óptimo de maduración», apuntó Gómez.

La añada de 2022 también fue calificada de excelente y los vinos eran muy diferentes a los de 2023 porque aquel «fue un año mucho más seco, mucho más cálido y eso, al final, se refleja en el carácter de los vinos», que elevan la graduación alcohólica, explicó la directora técnica, para quien la añada ayer valorada se parece mucho a la de 2021, que se cerró con otro excelente. «Son muy similares porque fueron dos años frescos, sin excesivo calor en verano, y eso se refleja en el vino», dijo.

Lo que viene

El optimismo es mucho más moderado de cara al año que viene. Las perspectivas para la próxima calificación no son tan buenas después de las dos grandes tormentas de granizo que cayeron a finales de julio. Muchas parcelas han quedado sentenciadas y otras presentan un elevado porcentaje de daño que se incrementará por la acción del mildiu que «está por todas partes».

Hay mildiu en hoja y también larvado y, como la climatología no ayude, no es de extrañar que entre también el oído que tiñe de gris las hojas de la vid e, incluso, botritis. «Con estas temperaturas y la humedad que hay en el suelo, es fácil que se den las condiciones para que estas enfermedades. Va a haber que estar muy atentos y vigilantes con los tratamientos», aseguró la directora técnica de la DO. Su incidencia mermará todavía más la producción, ya muy reducida en un número importante de parcelas.

Integrantes del comité de expertos que valoró los vinos.L. DE LA MATA

«El mildiu larvado, que es el que entra en el racimo antes del envero, termina totalmente con la cosecha, hace que se sequen los racimos. El oídio afecta más en cuanto a la calidad», explicó la directora técnica, apuntando también otra condición, que la planta está rebrotando donde se rompió, por lo que una misma vid se puede decir que presenta dos fase de crecimiento. La más joven lo que quiere es sobrevivir, por lo que se puede dar la situación de que sacrifique el fruto frente a la vida.