Denuncian el impago del suelo de dos plantas fotovoltáicas

El grupo municipal de Ciudadanos de Cubillos del Sil denuncia el impago, por parte del grupo empresarial Édora, de los terrenos en los que se van a instalar los parques fotovoltaicos Compostilla I y Compostilla IV en las pedanías de Cabañas de la Dornilla y Fresnedo.

El portavoz, Tomás Ramos, asegura que no se efectúa ese pago desde 2023. Édora llegó a un acuerdo con estas localidades para alquilar, por un plazo de 30 años, centenares de hectáreas de robles, encinas y castaños para colocar paneles fotovoltaicos «con la promesa de generar puestos de trabajo e ingresos», explica Ramos. «Entonces, ya advertimos en contra de celebrar estos contratos con sociedades limitadas con el capital social mínimo y sin actividad conocida ni garantías de cumplimiento. Sin embargo, los pedáneos con el apoyo del alcalde de Cubillos del Sil hicieron caso omiso y alquilaron estos terrenos durante 30 años y con el único aval de una aseguradora gibraltareña», denuncia. «Según los contratos se iba a pagar el 50 por ciento del alquiler durante los años 2021 y 2022, sin embargo, en 2023 los pedáneos facturaron otra vez el cinco por ciento. No consta que hayan efectuado el pago de la anualidad correspondiente a 2024», añade.

Al mismo tiempo, el grupo continua con la tramitación. «Estamos hablando de una deuda de más de 400.000 euros solo con la pedanía de Fresnedo y otros más de 400.000 euros que debe la empresa Mercado Solar Global SL a la pedanía de Cabañas de la Dornilla. En total más de 800.000 euros que las pedanías tendrán que reclamar fuera del territorio de la Unión Europea, a una aseguradora de Gibraltar».

Ante esta situación, Ramos exige «contundencia» a los pedáneos. «Los contratos ponen muy claro que ante el primer impago se rescinde el contrato. Sin dinero no hay contrato, sin contrato no hay terrenos y sin terrenos no hay Plantas Fotovoltaicas», recuerda. Y también reprocha al alcalde de Cubillos, Antonio Cuellas, su participación en la adjudicación de los terrenos. «El alcalde lleva media vida participando en la gestión municipal y conoce de sobra los procedimientos de contratación, por eso no se entiende que haya permitido que sus concejales que eran y son pedáneos de Cabañas de la Dornilla y Fresnedo hayan licitado y adjudicado los terrenos a empresas sin actividad, con el capital social mínimo y con unos avales gibraltareños. Se ve que lo único que le preocupaba era salir en la foto anunciando unos contratos maravillosos que no eran más que humo», finaliza.