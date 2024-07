El Consejo Comarcal pasa a ser «del Bierzo»

El Bierzo se escribe, según la contestación de la RAE al presidente del Consejo Comarcal con el artículo «con minúscula y el artículo contraído». Así lo desveló Olegario Ramón después de que CB le echara en cara que tenía que ser con mayúscula, El Bierzo.

Según la respuesta ahora a Ramón, la RAE dice que «no ha habido ningún cambio de opinión» y que tiene que escribirse Consejo Comarcal del Bierzo, algo que puede acarrear un cambio de toda la cartelería de la institución berciana -detrás de la Presidencia del salón de pleno se puede leer El Bierzo- y en la propia definición de la institución. De momento, no se cambiará, pero sí se hará «de forma paulatina», según dijo Ramón. «No vamos a hacer un desembolso económico por este tema», argumentó.

Mientras, Coalición por El Bierzo insistió ayer en que, según la Ortografía de la RAE, «el artículo que antecede al nombre de una comarca se escribe con mayúscula inicial solo en aquellos casos en los que forma parte del nombre propio de una división político-administrativa», como es la comarca berciana. «La RAE no tiene por qué conocer si El Bierzo es una entidad político-administrativa reconocida por Ley. En primer lugar, porque es la única comarca que tiene entidad político-administrativa como comarca en Castilla y León. Al no ser informada la RAE de ello, la respuesta es clara: se aplica la norma que regula las comarcas tradicionales», explican los bercianista en una nota en la que piden a Ramón que escuche y no se tome «todo como un ataque personal». Además, recuerdan que por eso en la ley a Ley 1/1991 que reconoció a la comarca berciana en el Estatuto de Castilla y León se escribió en mayúscula. «Aunque a alguno le extrañe, los que redactan las leyes conocen las normas de la RAE».