La primera Gala del Comercio traerá a Ponferrada a Carme Chaparro y a David Bustamante

La voz de David Bustamante, en un concierto acústico al piano, y la presencia de la presentadora de televisión y escritora Carme Chaparro son dos de los atractivos de la primera Gala del Comercio El Bierzo que la asociación de comerciantes de Ponferrada El Centro Mola y el área de Comercio del Ayuntamiento organizará el próximo 14 de septiembre en la Térmica Cultural. Una cena "de etiqueta" para 700 comensales que servirá para entregar una serie de premios entre la sociedad berciana, entre los que destaca el galardón al mejor pequeño comercio del año, y que estará sazonada con actuaciones musicales, magia y una representación teatral.

Todo esto lo han anunciado este miércoles, en un acto convocado en pleno cruce de la avenida de España con la céntrica plaza de Lazúrtegui, el alcalde, Marco Morala, el concejal de Comercio, David Pacios y el representante de El Centro Mola, Iván Rodríguez.

Y el lugar escogido no ha sido un asunto menor. Tanto desde el Ayuntamiento como desde la asociación han querido escenificar -con una introducción en video donde el periodista Alberto Tascón recuperó una jugosa anécdota de la película El cuento chino que protagonizó Ricardo Darín- que en el último año el centro está recuperando el pulso comercial. Solo El Centro Mola ha pasado de 32 socios a 80, y hay nuevas solicitudes para entrar, resaltó Rodríguez.

El alcalde también valoró la implicación de los comerciantes en organizar actividades que devuelvan a las calles del centro la vitalidad y la Gala del Comercio, y "cofinanciarlas" con aportación público-privada a través de una serie de patrocinadores es el ejemplo. Rodríguez no facilitó una cifra del desembolso -"es una cantidad elevada", afirmó- pero insistió en la ambición de la propuesta. La propia Carme Chaparro, afirmó "la ha hecho suya". Y será una oportunidad escuchar a David Bustamante al piano. El precio de las entradas será de 66 euros por persona, incluida la cena de gala, y Rodríguez animó a los ponferradinos a reservar cuanto antes a través de la aplicación que se dará a conocer porque "el aforo es limitado". Cabe la posibilidad, además, de que la gala sea retransmitida en directo por La 8 Bierzo.

Carme Chaparro, presentadora y escritora.dl

Además del premio al mejor comercio, la gala, que incluye actuaciones de magia, teatro y del grupo local Mazu and the Rocks, repartirá otros once galardones entre el deporte, la empresa o los medios de comunicación. Serán galardones simbólicos, sin retribución