Morala ofrece consejeros del PP a Olegario Ramón para aprobar un presupuesto comarcal

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ofreció este miércoles a los consejeros del PP del municipio en el Consejo del Bierzo a su presidente, el socialista Olegario Ramón, "para sacar adelante un presupuesto". Los socialistas que también tienen a Ramón como portavoz municipal ya hicieron posible, gracias a su abstención, que el PP y Coalición por el Bierzo aprobara los presupuestos de Ponferrada tras su ruptura con Vox.

Morala, a preguntas de la prensa durante la presentación de la Gala Premios del Comercio El Bierzo, hizo una valoración del primer año de Ramón al frente del Consejo-"desde el respeto y la lealtad institucional", dijo- sin dejar de criticar lo que entiende es una falta de actividad en una institución donde en el último Pleno "solo había dos mociones" que debatir en el orden del día, que no ha sido capaz de aprobar un presupuesto, y donde "no hay transparencia" porque no ha presentado el balance de contratos y cuentas al Tribunal de Cuentas. Según el regidor de Ponferrada, Olegario Ramón "ni trabajó en Ponferrada, ni en el Consejo Comarcal". Para Morala, Ramón ha pasado "un año de viajes improductivos".

El alcalde desconoce si desde el Consejo se han dirigido al Ayuntamiento para organizar conjuntamente el Día del Bierzo y el Día de la Encina el 8 de septiembre. Si fuera así, se estudiará, pero Morala dejó claro que el año pasado funcionó bien la "organización unilateral" y dijo que "lo que funciona bien, ¿para qué se va a cambiar?

A pesar de lo prometido en campaña, Morala confirmó que los "más de 12 millones de euros de deuda" que el PP se ha encontrado en el Ayuntamiento, "deuda heredada" del PSOE, hace imposible ahora mismo una rebaja fiscal. El alcalde no dejó de valorar, en cualquier caso, como rebaja fiscal la gratuidad de la guardería municipal, o la congelación de las tasas, sin aplicar la subida del IPC, "lo que en el contexto de hoy en día es una rebaja".

Al hilo de los 35,5 millones de euros concedidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) al grupo Viloria para instalar una central hidroeléctrica reversible en la antigua mina de carbón de Navaleo en Torre del Bierzo, el alcalde aseguró que el Gobierno con el Bierzo tiene "velocidad de crucero, pero hacia atrás", porque apenas están llegando los fondos esperados tras el cierre prematura de las centrales térmicas de carbón. "Europa nos iba a regar con dinero", ironizó. Y aseguró que solo la Junta de Castilla y León está respaldando verdaderamente a la comarca.

No así la Diputación de León con el municipio de Ponferrada, afirmó Morala, que se quejó del mal estado de las carreteras que dependen de la institución provincial, a las que tiene "abandonadas por completo". "Es una vergüenza como nos trata la Diputación de León al término municipal de Ponferrada", lamentó.