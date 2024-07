Courel defiende El Bierzo en el caso del Consejo Comarcal

Publicado por M. C. Cachafeiro. Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Gerado Álvarez Courel, se refirió este miércoles en Villafranca a la polémica sobre el artículo en mayúscula en el caso del Consejo Comarcal de El Bierzo.

Courel recordó que siempre ha dicho, «y no voy a cambiar», que el Consejo Comarcal es «de El Bierzo», y no «del Bierzo», como ahora propone cambiar el actual responsable de la institución berciana, Olegario Ramón tras una consulta a la RAE.

«Hay dos conceptos muy claros —explicó Courel—. Por un lado, la comarca geográfica, y hoy estamos en Villafranca del Bierzo, no de El Bierzo, y por otro, la comarca administrativa. La comarca administrativa se crea a partir de la ley 1/1991 y lo dice bien claro la propia ley. Se crea y regula la comarca de El Bierzo; luego la institución que gobierna esa comarca administrativa es el Consejo Comarcal de El Bierzo», puntualizó Courel, que asistió a la presentación del cupón de la Once dedicado a la exposición ‘Hospitalitas’ de Las Edades del Hombre. El ahora presidente de la Diputación y anterior responsable del Consejo, del mismo color político que Olegario Ramón, recordó que la Junta, cuando aprobó la ley en 1991, y la corrigió en 2010, «en todo momento habla de la comarca de El Bierzo, no de la comarca del Bierzo».

«No alberga ninguna polémica», insistió. «Cada uno es libre de interpretarlo como quiera, y si los que ahora gobiernan el Consejo entienden que es del Bierzo, están en su derecho», añadió.

El Consejo Comarcal hizo pública este miércoles la carta que dirigió a la Real Academia Española (RAE) el presidente de la institución, Olegario Ramón, donde expresaba sus «dudas» sobre el modo en que se debe escribir el nombre de la comarca. «En el año 2012, se realizó esta misma consulta a la RAE. Las dudas surgían porque, aunque tradicionalmente el artículo no ha formado parte del nombre, en la Ley de Creación de la Comarca (Ley 1/1991) y posteriormente en la reforma de dicha Ley en 2010, ocurre lo contrario. En esos textos legales, el artículo forma parte del nombre: Ley de Creación de la Comarca de El Bierzo. En aquel momento, la respuesta de la RAE fue clara: el artículo no forma parte del nombre en ningún supuesto. Por lo tanto, desde la administración que representa a la comarca, se optó por escribir ‘el Bierzo’, ‘del Bierzo’, ‘al Bierzo’, entendiendo que el nombre de la comarca es Bierzo y que el artículo que lo acompaña no forma parte del nombre». Y añadía: «En el año 2015, con una nueva corporación comarcal, se cambia esta directriz y se opta por escribir El Bierzo en todos los supuestos. Desde entonces, desde la administración comarcal, se ha escrito de esa manera, siendo la única entidad que lo hace».

«Como pueden suponer —añadía Ramón— , la confusión acerca de cómo se debe escribir el nombre y el debate generado es muy importante. Desde el Consejo Comarcal, desearíamos ponerle fin», señalaba Olegario Ramón después de recordar que hay organizaciones como Alimentos del Bierzo, con el artículo contraído o el uso que así se hace en los medios de comunicación. Además, daba cuenta, sin citar a CB, de informaciones que dicen que «la RAE acepta el uso de El Bierzo en los textos legales que hacen referencia a la comarca administrativa así como en el nombre de la administración que representa: Consejo Comarcal de El Bierzo. Sin embargo, defiende el uso de ‘el Bierzo’ o ‘Bierzo’ en todos los demás supuestos».

La respuesta, que también ha hecho pública el Consejo, dice que «la norma que figura en la Ortografía de la lengua española sigue vigente y no ha sufrido modificación, por lo que lo correcto es escribir el artículo el presente en el nombre de esta comarca con minúscula: Consejo Comarcal del Bierzo». «No nos consta que la Academia haya emitido ninguna comunicación contraria a la norma vigente a este respecto en la Ortografía de 2010, que es la que debe seguir aplicándose».

CB insiste en que es El Bierzo cuando se refiere a la comarca administrativa, como el Consejo, después de que afease a Ramón que en sus redes sociales utilizase Consejo Comarcal del Bierzo.