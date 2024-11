Guerra abierta PSOE-CB por las obras del Castillo

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

«Nosotros sí tenemos ideas y ganas de trabajar, deje el odio a un lado y trabajemos todos juntos por el bien de Ponferrada y de El Bierzo». Así contestó este jueves Coalición por El Bierzo (CB) a la petición del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, para que el alcalde aparte del equipo de gobierno a su socio bercianista.

La oposición del Partido Socialista en Ponferrada ha pedido, formalmente, el cese de los dos concejales de CB, Iván Alonso y David Pacios, por su polémica gestión del proyecto de semi-peatonalización de la avenida del Castillo y la tensión generada entre los vecinos del barrio. Su portavoz, Olegario Ramón, insistió en pedir al alcalde, Marco Morala, que aparte a los dos ediles bercianistas “que no los necesita porque no suman trece” advirtió Ramón que se ofrece para ayudar al Partido Popular “en lo que sea bueno para la ciudad”. El portavoz del PSOE, insiste en que los concejales de Coalición por el Bierzo son perjudiciales para el municipio y que la gestión del proyecto de la avenida del Castillo no se ha podido hacer peor por parte del portavoz bercianista: “dando plantón a los vecinos e intentando enfrentarlos unos con otros”. Al tiempo, Ramón reiteró, ayer, que CB presentó esta actuación como su “proyecto estrella” aún sabiendo que era “un sinsentido y una gran mentira”.

Tras la rueda de prensa de Ramón, CB hizo público un comunicado en el que asegura que «la oposición de Olegario Ramón está protagonizada por la falta de iniciativas y propuestas, bien resumidas en sus declaraciones de “No hacer nada”. »Esta inacción -añade la nota- se traslada a su actividad en el Consejo Comarcal de El Bierzo, institución que no ha presentado presupuestos desde que Olegario Ramón tomó la presidencia, a pesar de contar con mayoría absoluta. Presidencia cuyo mayor éxito ha sido ir a Madrid a sacarse una foto con ZP, con la excusa de una presentación que ha supuesto cero repercusión entre los medios de comunicación, profesionales del sector y público madrileño, pero sí tiene repercusión en los fondos públicos. A esta falta de ganas de trabajar se suma el evidente odio que nos profesa Olegario Ramón, que lo ciega de tal manera que llega al extremo de buscar aliados entre conocidos candidatos de la ultraderecha con los que no duda en sacarse fotos en camadadería».