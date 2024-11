Suárez-Quiñones ya es Castañero Mayor del Bierzo: "Yo no nací aquí, pero esta es mi casa"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones no es berciano (es de León), pero casi. Al menos así lo siente él mismo y así lo ha vuelto a pregonar ante un nuevo reconocimiento nacido de los bercianos. El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Santa Marina del Sil (Toreno) le ha colgado, este sábado, la medalla de Castañero Mayor del Bierzo. Un título ligado a uno de los símbolos de esta tierra, la castaña, y que pretende reconocer el trabajo en favor de la misma.

"Es un honor ser nombrado Castañero Mayor del Bierzo. Yo no nací aquí ni tenía familia, pero el Bierzo siempre ha sido para mí, en mi vida política desde el año 2012, una referencia a la que me he ido acostumbrando a venir y ya me considero de aquí. De hecho, cuando no estoy lo extraño y ahí cuando notas que es tu casa y lo sientes tu casa", afirmó el consejero minutos antes del inicio de los actos centrales de la Feria de las Castañas del Bierzo y Exaltación del Magosto -de Interés Turístico Regional- que el CIT de Santa Marina mantiene en el calendario del otoño desde hace ya 42 años.

"El bierzo tiene muchos símbolos y uno de ellos es la castaña y los sotos que modelan el paisaje", celebró Suárez-Quiñones, que también ha sido mantenedor del Festival del Botillo de Bembibre y del de San Pedro Castañero. "Algo verán de que tengo especial vinculación y que lo reconozcan desde esta tierra es una gran satisfacción", dijo al respecto.

El alcalde de Toreno, el consejero y el presidente del CIT en un recorrido por las instalaciones del mismo.ANA F. BARREDO

El responsable autonómico de la cartera de Medio Ambiente no quiso dejar pasar la oportunidad para volver a poner en valor el papel de la castañicultura como sector económico y los esfuerzos que se están haciendo desde el territorio, en muchos casos con apoyo directo da la Junta de Castilla y León, para seguir potenciando esta actividad y, sobre todo, combatiendo las amenazas, como la avispilla y el hongo Gnomoniopsis, que ha sido el último en atacar.

También del valor de la castaña habló el presidente del CIT de Santa Marina, Ángel González, pero para incidir en su necesaria modernización si de verdad la apuesta es de futuro. "Es preciso renovar el sector para ser más productivos. Estamos recogiendo las castañas con los métodos ancestrales de toda la vida, uña a uña, y las nuevas generaciones no quieren agacharse y volverse a agachar. Hay que actualizar las formas de cultivo y entender que nuestros bosques están un poco lacrados por ciertas circunstancias como el abandono, el fuego y las enfermedades", apuntó González.

Participantes en la comida de exaltación de la castaña.ANA F. BARREDO

El alcalde Toreno, Vicente Mirón, también estuvo presente en el evento gastronómico y él subrayó el papel de décadas que ha desempeñado el CIT de Santa Marina como centro de dinamización del municipio. A ello respondió su presidente celebrando la cercanía actual con la administración local y confiando en que se mantenga el trabajo conjunto, más ahora que -dijo sin ahondar- el CIT no pasa por sus mejores momentos. Para concluir, Ángel González pidió a Suárez-Quiñones que se convierta en "un auténtico embajador de las castañas del Bierzo".