Iván Rodríguez: «Hemos devuelto la esperanza al comercio con trabajo e ilusión»

Publicado por Redacción Ponferrada

Iván Rodríguez pasó por el programa La Tertulia, que organizan de forma conjunta La 8 Bierzo y Diario de León, para analizar los 14 meses ya de la asociación El Centro Mola y contar un poco los nuevos proyectos ante el Black Friday la Navidad, con esa actuación de David Bustamante esta semana en Ponferrada después de su no presencia en la Gala que se celebró en septiembre. Iván Rodríguez apuesta por el valor añadido del comercio en una ciudad donde el turismo y los servicios están llamados a tener más protagonismo. El comercio, a su juicio, debe ser la mejor carta de presentación.

BALANCE

«Cada vez estamos recibiendo más llamadas". Iván Rodríguez valoró los 14 meses de la asociación que preside. «Hemos devuelto la esperanza al comercio de proximidad de Ponferrada a través del trabajo y la ilusión». El Centro Mola comenzó con una veintena de negocios para revitalizar las actividades del centro por las fiestas de la Encina de 2023 y hoy son 87 establecimientos, según apuntó. Aunque nacieron con ese objetivo en el centro, según añadió, «cada vez estamos recibiendo más llamadas de personas que creen en el proyecto, aunque no estén en el centro». Gracias a ello se ha puesto en marcha la figura del socio colaborador, explicó.

Iván Rodríguez, en el programa.ANA F. BARREDO

ABRIR LOS SÁBADOS

«No podemos perder esa oportunidad». Abrir los sábados por la tarde es un reto de ciudad, explicó Iván Rodríguez, que aseguró que se necesita mucha pedagogía para explicar cuál es el objetivo final, aunque no ocultó que hay que tener en cuenta que «las plantillas son las que son». «Ponferrada no puede perder esa oportunidad. Caminamos hacia una transición en la que el turismo va a jugar un papel fundamental. Tenemos que apostar muy fuerte por el turismo y uno de los ejes es que el comercio dé servicio y ofrezca valor añadido», reiteró.

COMERCIO ELECTRÓNICO

"Toca techo". El comercio electrónico está tocando techo, según el presidente de El Bierzo Mola. Iván Rodríguez, quien puso en valor la atención personalizada como la diferencia fundamental. «Todos nos conocemos y eso es un valor añadido», insistió. En su opinión, más pronto que tarde se revertirá la situación y el comercio tradicional volverá a tener una época de esplendor, sin dejar de sumarse también al comercio electrónico. «Siempre tiene que tener detrás esa persona, ese cariño».

LOCALES

«Un local cerrado pierde valor; son la llave». Poco a poco, los propietarios de los locales están entendiendo que «la Ponferrada de hoy no es la Ponferrada de hace años», aseguró Iván Rodríguez desde el respeto. «Un local cerrado pierde valor», alertó. «Hay que dinamizar la economía de la ciudad y ellos (los tenedores) tienen la llave». «El centro de la ciudad -añadió- está teniendo un empuje y estamos en una buena dinámica». Según Rodríguez, en este sentido, las instituciones tienen que apoyar al comercio. En el caso del Ayuntamiento de Ponferrada, están trabajando en un registro de locales -son 3.900 locales en la ciudad- y les han apoyado en sus actividades. «Yo les pido a todas las administraciones apoyo porque el sector terciario representa el 60% del PIB en el Bierzo».

ZONA DE BAJAS EMISIONES

"La ordenanza no nos va a complicar mucho la vida". Iván Rodríguez analizó la próxima implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada (ZBE), una puesta en marcha que ve con optimismo después del acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento con el respaldo de los comerciantes. «Era mucho peor no implantarla y por eso pedimos que llegaran a un acuerdo. Es una ordenanza que no nos va a complicar demasiado la vida, ni a los comerciantes ni a los ciudadanos, salvo esos días con índices máximos de contaminación que, como es normal, debe primar la salud. Es cierto que, con los papeles en la mano, es muy improbable que ocurra».

CENTRO COMERCIAL

«Trabajan mil personas; tenemos que buscar sinergias». Iván Rodríguez no echó la culpa de los males del comercio de Ponferrada al centro comercial. «La problemática de Ponferrada y el Bierzo es muy diferente. La pérdida de renta tiene otras causas. El centro comercial es comercio y es de los nuestros. Trabajan mil personas. Tenemos que buscar sinergias, y estoy convencido de que lo conseguiremos».

MERCADO TRADICIONAL

«Es un atractivo». El mercado de Ponferrada, con sus productos de calidad, puede ser un atractivo para impulsar el comercio de Ponferrada, según el presidente de El Centro Mola. «Percibo que el equipo de gobierno está apostando mucho y bien por revitalizar esa zona», aseguró Iván Rodríguez.

REBAJAS

Darle una vuelta. Es necesario dar una vuelta a las rebajas. «Parece que estamos todo el año y no me motiva. Tenemos un valor añadido que nada tiene que ver con el precio», aseguró Rodríguez. También destacó los bonos al consumo del Ayuntamiento.