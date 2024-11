Sanidad presenta su plan para el Bierzo y Laciana con más 120 medidas que se ejecutarán antes del primer trimestre de 2026

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha presentado, hoy en Ponferrada, las medidas concretas del Plan Asistencial Integral de Garantía para el Área de Salud del Bierzo. Un proyecto transversal para tratar de dar solución a los problemas endémicos del sistema sanitario en las comarcas del Bierzo y Laciana que el propio consejero se comprometió a tener listo antes de que terminara noviembre. Son más de 120 medidas que conllevan una inversión global que supera los catorce millones de euros (más de 240 millones este año) y cuya aplicación y cumplimiento será efectiva, como tarde, en el primer trimestre de 2026. Ese es el margen temporal que se da Sacyl, según ha explicado el propio Vázquez.

También hoy, se ha constituido la comisión de seguimiento de dicho plan, conformada por la gerente de Sacyl, Violeta Martínez; el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, representantes de la Gerencia Regional de Salud y de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal. La idea es que dicha comisión celebre reuniones trimestrales para dar cuenta de los avances.

"Esto supone un importante avance en lo que va a ser la asistencia sanitaria en este área de salud, pero no se trata de un plan cerrado, sino que todavía es posible incorporar más medidas", aseguró el consejero de Sanidad, que recordó que son cinco los ejes sobre los que pivota esa hoja de ruta: personal, organización asistencial, salud digital, infraestructuras es investigación e innovación. De entre todos, dar respuesta al primero ante el alarmante déficit de profesionales médicos, es el prioritario. En este sentido, el nuevo plan asistencial específico para el área sanitaria berciana contempla la creación de 84 nuevas plazas. "Esto al margen de las que podamos consolidar en Oferta Pública de Empleo y procesos de estabilización", apuntó Alejandro Vázquez.

Acto de constitución de la comisión de seguimiento del plan de asistencia integral del Bierzo.L. DE LA MATA

De esas 84 nuevas plazas, 24 serán médicos hospitalarios 30 para Enfermería y habrá 20 puestos de técnico auxiliar en cuidados (TCAE), así como otras seis plazas de técnico superior. Por especialidades, el reparto de los especialistas que Sacyl prevé contratar de aquí a principios de 2026 son dos de Apartado Digestivo, dos Medicina Interna, dos para Oncología Médica, tres de Urgencias y uno para cada uno de los siguientes servicios: Análisis Clínico, Anatomía Patológica, Anestesia y Reanimación, Cirugía General, Dermatología, Geriatría, Rehabilitación, Nefrología, Neumonía, Obstetricia y Ginecología, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico y Reumatología.

"Estamos hablando de un aumento del 9% sobre la plantilla orgánica actual de médicos hospitalarios y de un 8,4% respecto a la plantilla de Enfermería", destacó el consejero de Sanidad, que también adelantó la contratación de tres subdirectores hospitalarios, de un coordinador de equipos de Atención Primaria adicional y de una responsable de Enfermería de Atención Primaria.

La situación de Oncología Médica

Fue la crisis abierta en la unidad de Oncología Médica por la falta de especialistas la que precipitó todos los cambios vividos en los últimos meses en la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo y también ha sido el acicate principal para que la Junta de Castilla y León tomara la determinación de elaborar un plan asistencial específico para el área de salud. Por eso, no es de extrañar que la situación actual en la que se encuentra este servicio ha sido, nuevamente este miércoles, objeto de análisis y haya ocupado un destacado entre las preguntas de los periodistas convocados para ser informados de los avances del plan.

"Nuestro objetivo sigue siendo el de tener una plantilla propia de seis oncólogos, pero mientras eso no se produce, seguimos manteniendo el refuerzo de profesionales de otros hospitales. Esta no es la situación ideal ni es la situación con la que nos conformamos, pero mientras tanto yo creo que la asistencia que se está prestando es muy buena y cumple con los estándares de calidad de cualquier hospital de nivel tres de esta Comunidad", defendió el consejero, que aseguró que, en este momento, "no hay lista de espera para una primera consulta en Oncología" y también ofreció datos recientes sobre el funcionamiento de la unidad. "En el Hospital de Día han sido vistos 2.096 pacientes y se han puesto 3.315 tratamientos entre el 15 de septiembre y el 24 de noviembre", explicó. "Es, por tanto, una actividad normal y se mantiene también al continuidad de los profesionales que atienden a los pacientes".

"La asistencia que se está prestando en Oncología es muy buena y cumple con los estándares de calidad de cualquier hospital de nivel tres de esta Comunidad" Alejandro Vázquez. Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León



Ante la pregunta de por qué ninguno de los oncólogos que está cubriendo el servicio se ocupa de los pacientes hospitalizados, Alejandro Vázquez insistió en que no es el del Bierzo el único hospital en el que son profesionales de Medicina Interna los que se ocupan de los ingresos. "Esta no es una situación única. Hay otros hospitales en los que la patología es atendida por médicos internistas. Lo que hay que dejar claro es que lo que sí atiende un oncólogo son las patologías derivadas directamente del tratamiento La patología oncológica siempre va a estar supervisada por un oncólogo", garantizó.

Además de las ya anunciadas medidas para tratar de cubrir las plazas de la plantilla de oncología, entre las que se encuentran los incentivos propios de una zona de difícil cobertura, Sacyl prevé reorganizar los comités de tumores con participación en red, crear una jefatura de unidad en el Bierzo, nombrar al jefe del servicio de Centro Asistencial Universitario de León (Caule) como coordinador en el Hospital el Bierzo y la puesta en funcionamiento de un segundo hospital de día de tratamientos generales.

La organización de la asistencia en el hospital

El plan presentado por el consejero de Sanidad recoge también medidas de mejora en otros servicios hospitalarios además de Oncología, entre las que se encuentra "reformas de infraestructuras para la mejora de la prestación, ampliaciones de diferentes prestaciones en cartera de servicios, dotación de nuevos equipos de alta tecnología o planes específicos de renovación de equipamiento para evitar la obsolescencia tecnológica"

La gerente regional de Salud, el consejero de Sanidad y el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, en la comparecencia celebrada en el Hospital El Bierzo.L. DE LA MATA

En este sentido, Sanidad destaca la puesta en marcha de unidades de rehabilitación de suelo pélvico y rehabilitación cardiaca, de insuficiencia cardiaca, de arritmología, de imagen cardiaca y de epilepsia; así como mejoras en el diagnóstico y tratamiento de las patologías asociadas al sueño, mejoras en la unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCRI) y la incorporación de técnicas de intervencionismo digestivo diagnóstico-terapéuticas, como la colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica (C.P.R.E.) y el despliegue de ultrasonografía endoscópica gastrointestinal (EBUS).

También se prevén mejoras en la hospitalización domiciliaria y en cuidados paliativos, la incorporación de técnicas básicas de reproducción humana asistida y la incorporación de la cirugía robótica en diferentes disciplinas, sin olvidar la unidad de radioterapia.

Atención Primaria

Mejorar la accesibilidad a los centros para que "el procedimiento de citación dirija a la población al profesional más adecuado, fomentando la desburocratización de las consultas y la organización más ágil de la actividad administrativa" es uno de los retos que se ha marcado la Consejería de Sanidad y que también figuran en el nuevo planta. Par ello, establecerá nuevas medidas con las que pretende que un paciente sea citado en su centro de salud en un plazo máximo de 48 horas. Actualmente, se están dando esperas que superan con creces la semana.

Entre otras medidas programadas para mejorar la situación de la red de centros de salud y consultorios médicos está la incorporación de enfermeras especialistas, empezando por los centros de salud rurales y fijando un mínimo de dos enfermeras por zona básica. "También se incorporarán, de forma progresiva, enfermeras especialistas en Pediatría en los centros de salud rurales y se pondrá en marcha la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico de Atención Primaria, con la incorporación de fisioterapeutas formados en esta metodología", recoge el documento de este nuevo plan integral.

Citación en los centros de salud Sanidad se plantea el reto de limitar a 48 horas el plazo máximo para que un paciente sea visto por su médico de familia o en su centro de salud.

Un programa de retinopatía diabética para el diagnóstico precoz y el seguimiento del paciente diabético, con la dotación de retinógrafos a los centros de salud y la formación de personal de enfermería en su manejo también está entre los planes inmediatos de Sacyl para el área de salud del Bierzo, donde actualmente hay seis unidades de salud bucodental alejadas de determinados núcleos poblacionales. Por eso, "se está diseñando un programa de atención bucodental móvil, dirigido a población de más edad".

Aunque son inversiones ya comentadas con anterioridad, el consejero de Sanidad también incidió en las mejoras previstas en materia de infraestructuras y equipamiento y aseguró que el Hospital El Bierzo será el que mayor inversión reciba de toda la red de Sacyl en este sentido. La unidad satélite de radioterapia, la actuación prevista para mejorar la atención en el Hospital de Día de Onco-Hematología, la remodelación total de la Unidad de Cuidados Intensivos y la modernización del equipamiento clínico se llevarán parte importante del presupuesto.

Morala hace una valoración muy positiva

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, valora "muy positivamente" la premura con la que Sanidad ha desarrollado el plan de choque para mejorar la situación del Área de Salud del Bierzo y se ha constituido la mesa de seguimiento de la que él mismo forma parte. "Es muestra de la urgencia de acometer algunas medidas y del efectivo compromiso para evitar situaciones en las que los pacientes y sus familias puedan sentirse preocupados por la atención sanitaria, particularmente hospitalaria recibida", aseguró el regidor.

"Los representantes locales estamos para llevar la voz de la ciudadanía institucionalmente y los responsables técnicos y políticos de la sanidad para ofrecer soluciones que mejoren la situación. Esto empieza a funcionar de manera fluida y eso es siempre una buena noticia. Que además lo haga con la propuesta de medidas como las conocidas es ir por el buen camino", apuntó Morala al término de la reunión con el consejero de Sanidad.

Él califica el plan presentado de «ambicioso» y valora «muy favorablemente» la dotación económica que la Consejería pone a disposición para su desarrollo. "Confiamos en que algunas de estas medidas contribuyan a paliar el déficit de personal, que a corto plazo garantice la asistencia en los servicios que habían generado más preocupación y que progresivamente supongan una mejora de la plantilla global", dijo.