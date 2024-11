La ZBE de Ponferrada avanza al rechazar todas las alegaciones

Publicado por M. F. León Verificado por Creado: Actualizado:

La corporación municipal de Ponferrada celebró ayer sesión plenaria y abordó uno de los últimos coletazos de trámite administrativo para la aplicación de la ordenanza de la Zona de bajas Emisiones (ZBE). En esta ocasión se trataba de abordar las últimas alegaciones presentadas al proyecto, que finalmente fueron rechazadas, lo que da luz verde a esta iniciativa.

Las alegaciones eran presentadas por el grupo Vox y por iniciativa particular, que fueron interpuestas fuera de plazo, según se informó en la sesión. Finalmente, a la hora de votar, se aprobó desestimar las alegaciones con los votos del PSOE, PP y CB. Vox votaba en contra. El asunto pasa ahora a Boletín.Ante el resultado, la edil de Vox, Patricia González, dijo al equipo de gobierno que no han tenido coraje para suprimir la ZBE y prefirieron venderse al socialismo. «Sólo les preocupa recaudar», indicó.

Desde CB, Iván Alonso se dirigió a la bancada del PSOE y señaló que para esete grupo de oposición, «Vox no es el demonio, porque votan juntitos, como en el caso de de San Esteban de Valdueza», referido a una modificación del anexo de inversiones que fue tumbada por la oposición. También se quejó Alonso de la actitud del portavoz socialista Olegario Rmón, «que se dedica a ridiculizar, cuando le han reído sus risas de las margaritas los cuatro de carné. La ZBE nos hubiera venido bien y cuando gobernaba Olegario no hizo ningún estudio de la zona. Dejó el centro de manera mediocre», dijo el edil Alonso.

Por su parte, desde el PP, Lidia Coca aseguró que no se podían aprobar las alegaciones y agradeció «el carácter constructivo» de algunos planteamientos, aunque reprochó a la concejala Patricia González lo siguiente: «Sí le pido a Vox que no haga demagogia».

Desde el PSOE, el ex alcalde y actual edil en la oposición, Olegario Ramón, aseguraba que estas alegaciones no pueden ser aprobadas y abogó por el entendimiento en la ordenanza, «que tanto costó. Debe ser aprobada y pasemos esa página dura para todos. La ZBE no causará perjuicios y será un beneficio en la zona afectada», resumió Olegario Ramón.

En la misma sesiçon plenaria también se aprobaron modificaciones de anexos de inversiones por casi 100.000 euros, salvo la relacionada con San esteban de Valdueza.