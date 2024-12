Los empresarios claman contra la burocracia: "No nos podemos dilatar con el papeleo"

La importancia de los polígonos industriales para impulsar el emprendimiento ha centrado la primera mesa redonda del VI Congreso sobre la Economía del Bierzo que organiza Diario de León, en un encuentro que ha reunido en la Finca Vivaldi al director comercial de Tvitec, Alberto Sutil, el director de la fábrica de LM Wind Power, Jorge López, y el CEO de la empresa Martínez Bierzo, José Martínez, -tres empresas que dan empleo a 1.400 personas sumadas sus plantillas-moderado por el redactor de este periódico Manuel Félix.

Sutil, que agradeció a Diario de León que "año tras año siga siendo el director de orquesta", del debate económico, aseguró que la industria en el Bierzo "va creciendo", pero "tiene que crecer muchísimo basada en la colaboración de todos, institucional y empresarial", afirmó el responsable de Tvitec, porque si no "de nada valen los polígonos industriales". En el Bierzo existe posibilidad de ayuda institucional desde el Gobierno y la Junta con fondos europeos. "Esa parte del pastel la tenemos". También la segunda parte, los polígonos industriales. Y puso como ejemplo el Bayo y la parcela de casi 500.000 metros cuadrados que ha adquirido Tvitec para "producir la materia prima que actualmente elaboramos". Y también hay empresarios.

"Lo que falla es la burocracia", afirmó. Y puso como ejemplo los altos hornos de Tvitec. "Llevamos dos años y medio con un proyecto que es viable económicamente", anunciado por el Gobierno y legitimado por la Junta. La culpa de que no sea realidad es "la burocracia", se quejó. "Despejemos la burocracia. "No queremos subvenciones, estamos hablando de una cofinanciación público-privada, que son préstamos", reclamó antes de recordar que la Junta invertirá 20 millones de euros para darle buenos accesos, gasoducto y depuradoras al polígono del Bayo. El proyecto de integración vertical de Tvitec supone "colocar en el Bierzo una de las industrias del vidrio más importantes del mundo". El riesgo de la burocracia es "que los empresarios nos cansemos" y no se arriesguen en nuevos proyectos.

Jorge López, como viene haciendo, destacó la necesidad de contar con buenas infraestructuras, buenos accesos, energías verdes, conexiones de internet "que se adapten a las necesidades empresariales y el mundo". "No vale solo con disponer de terrenos si no los dotamos de servicios", afirmó el director de la fábrica de LM.

"Simplificar las cosas" debe ser el objetivo. "No nos podemos dilatar con el papeleo" para adaptarse a los cambios del mercado.

Martínez Bierzo da soporte técnico a la gran empresa con 160 personas en plantilla. "Es superimportante que estas empresas acaben aquí para engancharnos a ellas", afirmó José Martínez. Y no se mostró optimista ante la llegada de grandes proyectos. "Venir poco, rezar para que no se vayan", reconoció el CEO de Martínez Bierzo. Martínez coincidió en la necesidad de contar con buenas infraestructuras y menos burocracia. "La industria del Bierzo decrece", afirmó. "Hemos entrado en concursos de acreedores bastantes feos", afirmó. "Estamos oyendo canciones que nos suenan a los que llevamos tiempo en esto".

Sutil también puso énfasis en las infraestructuras. "Tenemos lo que tenemos. Hemos luchado años con no tener AVE, pero (al menos) una A-6 bien", pidió.

El director de LM volvió a lamentar el insuficiente acceso a la A-6 a pesar de la obra que acometieron hace unos años. "Hemos hecho un estudio que hemos enviado a la Junta y a la subdelegación del Gobierno con una obra que nos permitiría introducir nuestras palas a la A-6 sin tener que cortar ningún carril". Algo que garantizaría la seguridad vial, adelantó Jorge López. "Nuestra prioridad número uno es mantener la seguridad", insistió. López recordó que LM saca su producción hasta el puerto de Ferrol. Habría que ampliar el acceso de entrada a la A-6 en sentido a La Coruña "para maniobrar con el camión".

José Martínez valoró los planes para mejorar el polígono de La Llanada en Ponferrada con la colaboración de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento "que vienen a paliar unas deficiencias estructurales del polígono".

Sutil también incidió en que "se habla poco" del absentismo laboral, un problema para las empresas. "Los empresarios estamos indefensos", ante la gente que está de baja sin motivos reales. Tvitec está en el 10 por ciento y LM "por encima". "Eso es insufrible", afirmó Sutil. "Y nadie quiere ponerle remedio y si no se dice esto va a terminar siendo una plaga", advirtió. Y recordó que "una industria que no crece, decrece". Y "decrecer supone cerrar".

Sutil pidió "un seguimiento" a las personas que tienen la baja. "Si está cogiendo setas o disfrutando del tiempo libre".

Martínez lamentó que haya "una crisis de sentido común" en el tema de las bajas laborales. Y Jorge López aseguró que "año a año va creciendo" y las tasas de absentismo nos hace menos competitivos". "A la gente que está enferma, lo ha dicho Alberto, la protegemos. El problema es que hay porcentaje... están cambiando los valores". También reconoció que las listas de espera de especialistas condicionan la duración de las bajas.

Sobre la Sanidad en el Bierzo, Sutil reconoció que "necesitamos profesionales" y que haya buenos servicios es fundamental para atraerlos. Han perdido profesionales por eso. "Necesitamos una Sanidad que haga que los técnicos cualificados estén" en el Bierzo.

Los tres empresarios reconocieron que la formación es básica para ser más competitivos, resumió Martínez. "Si no somos más competitivos el mercado se autorregula y nos expulsa", afirmó.

"El Bierzo tiene todos los condimentos para que podamos crecer", resumió Sutil. Y terminó pidiendo "ser prácticos" para abordar con rapidez los proyectos rentables. "No podemos estar en una atrofia, en una parálisis. Hay que ser prácticos". Y repitió que "la industria la traen los empresarios y papá Gobierno, Junta, Consejo Comarcal, Ayuntamiento ponen los medios. Eliminemos la burocracia", resaltó.

Jorge López también resumió: "polígonos muy bien, pero con infraestructuras y con medios técnicos para salir al mercado con competitividad".

Y José Martínez acabó su intervención pidiendo "sentido común" y "una integración vertical de la empresa en la sociedad".