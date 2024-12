"Hay un debe con el Bierzo", dicen alcaldes, empresa e industria agroalimentaria y turística

Pablo Linares, Alfonso Arias, Silvino Abella, Manuel C. Cachafeiro, José María Vázquez y Jorge García, en la mesa de debate sobre turismo, patrimonio y culturaL. DE LA MATA

La segunda mesa de debate del VI Congreso sobre Economía del Bierzo y Emprendimiento, promovido por Diario de León en la Finca Vilvaldi de Congosto se centro en el turismo, el patrimonio, la gastronomía y la cultura del Bierzo al servicio de la economía. En esta ocasión, moderado por Manuel Cachafeiro, participaron el alcalde de Congosto como anfitrión, Jorge Garcia Vega; Alfoso Arias, alcalde de Molinaseca; Silvino Abella, vicepresidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL); Pablo Linares, director gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo; y José María Vázquez, administrador de Guías del Bierzo.

Todos coincidieron en abordar estos temas desde el prisma y la visión de la unidad, la calidad y el emprendimiento. Y todos destacaron el hecho de que "existe un debe" con el Bierzo, en industria, en infraestructuras y también en materia de asuntos claves para esta comarca como la agroalimentación, la agroindustria y el turismo.

PABLO LINARES

Pablo Linares era muy claro: "Tenemos los mimbres perfectos para que esta comarca salga adelante. Nos faltan cosas fundamentales. Cuando vamos a ferias es una buena piedra de toque y ahí estás cara a cara con el resto del mundo. Te codeas con producciones de Suiza, de Argentina, sin ser menos que ellos. Lo vemos Nos falta creer un poco más en nosotros, dado que no estamos por debajo de nadie. Estamos al mismo nivel. Necesitamos un cambio de mentalidad. Seguimos anclados en modelos productivos que ya no son los de ahora", dijo.

Cree Linares que la agricultura y la ganadería requiere inversiones importantes, porque las cifras de facturación del sector también son ya importante. "El sector agrario es tan industrial como el que más. Va a ser difícil que venga una gran empresa de fuera y el desarrollo industrial lo tenemos que buscar desde el desarrollo de nuestra industria, del agroalimentario y del turístico. La industria agroalimentaria genera muchísimo: maquinaria, mantenimiento y demás. Somos punteros en calidad de producciones", manifestó Linares.

Considera que hay hueco para seguir prosperando, dado que "no se puede deslocalizar y eso son ventajas naturales". En cuanto al apoyo de las administraciones fue claro: "No creo en las subvenciones, lo que necesitamos es apoyo, porque hay un debe con esta comarca. Estamos creciendo y tenemos más empleo y facturación. Si tenemos el impulso de las administraciones, a través del sector agroalimentario tendríamos el doble o más de lo de ahora".

Recuerda que hoy los mercados son globales; con lo cual, "o lo hacemos con calidad o estamos muertos". "Hay que ir a calidad, y esa calidad no la tenemos que inventar. Nuestras cualidades naturales nos lo da hecho.", dijo.

También destacó como ejemplo que tenemos la castaña y otros productos con su gran potencial, "y traemos a expertos mundiales y hay dificultades para traerlos a Ponferrada. ¿Cuántos restaurantes del Bierzo tienen botillo todo el año?. Castrillo de los Polvazares da cocido todo el año. Tenemos calidad, paisaje, patrimonio natural, y arquitectónico. Tenemos que cambiar la mentalidad y trabajar en la línea de ofrecer ese turismo de calidad", cocluyó Linares.

ALFONSO ARIAS

El alcalde de Molinaseca dijo que el Bierzo es un potencial turístico, "pero con turismo sólo no se puede vivir. Es necesaria la industria". Recordó que en Molinaseca cuentan con la fortaleza del Camino de Santiago. "Somos BIC y estamos contentos, porque viene más gente cada vez. Tenemos que desestacionalizar las visitas turísticas. Es una labor que hace el Ayuntamiento y que los centros de turismo, la hostelería se pueden llenar. El Bierzo se conoce, pero es necesario salir más y que nos conozcan más fuera. El turismo asienta población, está atomizado, pero crea empleo. Hay que apostar por lo que tenemos y darle valor añadido", resaltó el regidor.

También citó que Molinaseca compraron las naves de Frimols. "Comenzamos las obras y vamos a crear un obrador compartido, para elaborar productos de la huerta con su registro sanitario, con iniciativa del Banco de Tierras", dijo. También hay un proyecto novedoso para el municipio, como es el centro de negocios y la creación de pequeños apartamentos. "También estamos finalizando un proyecto europeo de promoción y diseño turístico, con la web Calle Mayor de Europa", remarcó.

SILVINO ABELLA

El directivo del CEL, Silvino Abella, señaló que es difícil trabajar y avanzar sin ayudas para buenas infraestructuras. "Para el emprendimiento es necesario. Necesitamos industria, generación de riqueza, que permite que se desarrollen otros proyectos. De lo contrario, perdemos población y lo que yo llamo como el PIB berciano".

Remarca que el PIB berciano ha bajado de forma considerable. También señaló que no hay que perder la perspectiva del turismo, que es el 13% del PIB. Y a ello se une la agroindustria, "que genera estabilidad y trabajo".

También citó que ejemplos de reconversión en otros lugares, como en Alcoy, con su industria propia, con su turismo, con sus fiestas de Moros y Cristianos en abril, 2así de sencillo". Y eso indica que "el Bierzo tiene muchas capacidades" y es necesario aprovecharlas bien.

"El dinero no da la felicidad, pero ayuda a que la pobreza sea más llevadera", concluyó.

JOSE MARÍA VÁZQUEZ (Administrador de Guías del Bierzo)

Este conocedor de los recursos turísticos del Bierzo puso como ejemplo Las Médulas, donde no hay señalización buena y son muchos organismos para ponerse de acuerdo. "Hay que explotarlo con cordura. Tenemos el Camino de Santiago. ¿Cómo lo empleamos? Si no salen de aquí buena parte de los peregrinos, porque lo hacen desde Sarria. Hay que organizarse en cuanto a servicios", dijo. Por eso, remarcó que la unión es necesaria. "Ayer hubo 15.000 personas manifestándose por la sanidad y es necesario unirnos. Y lo vemos con las infraestructuras. A veces no podemos vender ni un imán cutre de nevera. Es necesario crear una mesa de trabajo, que salga de aquí. Ver carencias y buscar soluciones", señaló.

"Creo que el Gobierno español ha fallado y nos lo debe con el fallo de nuestra industria y as infraestructuras. Y digo eso, hay que ser positivo por lo que tenemos, canales romanos de las Médulas, Castro Bergidum, la Leitosa. Si vienen a ver Castro Bergidum se compran pimientos y se comprana una botella de vino. Vamos a unidos y desarrollar esta riqueza", dijo.

JORGE GARCÍA (Congosto)

El alcalde de Congosto, Jorge García Vega habló de crear sinergias generales y para Congosto. "Somos un municipio turístico Trabajamos con el pantano, con el Club Náutico y el Campo de Golf. Habrá partida para la construcción de la pasarela para el Camino Olvidado. Se sacará en breve la confesoría del monasterio de San Miguel de las Dueñas", adelantó..

También indicó que tenemos que ir a un turismo de calidad, dado que se dan los condicionantes en cuanto a patrimonio natural e histórico. "También subyace un problema cultural, al ver menos emprendedores y eso es un problema cultural. Sí es verdad que el déficit de transición no ha sido justo, con un reto demográfico sin solventar", dijo.

"Es el momento de crear esa mesa de debates sobre proyecto", y planteó propuestas. "Se nos ocurrió un proyecto turístico de los 4 municipios de la orilla del embalse. Es un proyecto individual, es del Bierzo. Y en esos proyectos tenemos que volcarnos todos para que no se convierta en un turismo de paso. Tenemos el complejo de la Peña y no hemos sido capaces de ponerlo en valor. estamos a tiempo para optar a proyectos conjuntos.

Denominador común, unión, calidad y emprendimiento y que los políticos estemos a la altura. estamos enamorados de esta tierra y merece la pena el esfuerzo", concluyó.