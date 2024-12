Camponaraya, Arganza y Toreno piden apoyo y flexibilidad en la ayuda para mantener lo que tienen

La tercera mesa de debate de este lunes, en el VI Congreso sobre economía del Bierzo participaron los alcaldes y desgranaron los problemas con los que se mueven en el día a día. En este foro participativo, moderado por Carlos Fidalgo, estuvo el alcalde de Arganza, Javier Ovalle; el de Toreno, Vicente Mirón, y el regidor de Camponaraya, Eduardo Morán. Los tres dejaron bien claro que es necesario que les ayuden y les permitan mayor flexibilidad a la hora de acometer los proyectos que ya vienen prefijados y que, en ocasiones obligan a los ayuntamientos a embarcarse en más deudas, porque con la ayuda para la obra van a porcentaje, y los consistorios de los que hablamos tienen reducidas sus posibilidades de inversión propia.

VICENTE MIRÓN (Toreno)

El alcalde de Toreno, municipio que fue enminentemente minero, recordó que no hizo promesas en campaña sobre inversiones, pero sí apuestan por mantener y terminar lo que tienen, con sus servicios municipales. "Ahora estamos centrados en mantener nuestro nivel de calidad. Con 2,1 millones de euros de presupuesto municipal, del que un millón es de gasto de personal y otros 500.000 euros es para gasto corriente, el presupuesto de inversión real se queda en cero euros", dijo.

También se refirió a su labor en la asociación de municipios mineros Accom y planteó que esto tiene que mantenerse. "Tenemos problemas graves por la atomización por los fondos de transición justa. Hay ayudas para patrimonio minero y ese patrimonio está en manos de las empresas. Es necesario tener bien claras las bases para pedir las ayudas. También hay convenios con la misma cantidad, como los programas con el Ecyl, y se le pide mantener esos convenios a los ayuntamientos. Todos tenemos problemas de reconversión, pero problemas muy distintos unos municipios y otros", explicó.

Por eso, considera que es sabida la necesidad de buscar alternativas al carbón y de ahí la importancia de los convenios con las administraciones. "Necesitamos ayuda y es necesario reinventarse, pero no es fácil. Nosotros sólo teníamos carbón, había rentas altas porque el carbón lo cubría todo, pero eso se acabó de repente tras el último siglo y eso no se cambia de forma fácil. Necesitamos ayudas para la transición. Tendremos que ver otros sectores como el turismo, ganadería, en los que estamos trabajando, pero todo eso va poco a poco", dijo Mirón. Eso sí fue claro en su sentimiento: "Tenemos ilusión y somos optimistas. Creo que lo sacaremos adelante".

También recordó que hay déficit sanitario "y en los ayuntamientos asumimos competencias que son de otras entidades. Ya no solo no nos cubren los servicios, si no que nos ponen competencias impropias, y siempre estás enfrentado con los vecinos, que con lógica reivindican", señaló.

También se refirió al proyecto del Ponfeblino y se puso como ejemplo a no seguir de la ayudas recibidas la planta de biodiesel, ahora como "carcasa vacía". También citó al centro de artes escénicas sin actividad. Por eso, manifestó Mirón que ahora "tratamos de terminar lo que se ha quedado en medio". En este sentido pide "más flexibilidad de las administraciones con los alcaldes, con las ayudas; no con el control, pero sí hay planes de cooperación y cada municipio es diferente. Tenemos que tener más autonomía a la hora de gestionar los fondos", concluyó.

JAVIER OVALLE, (Arganza)

El alcalde de Arganza, Javier Ovalle, manifestó que el presupuesto municipal de su ayuntamiento, entre gasto corriente y personal, "se lo come todo". "Tenemos en el municipio dos empresas del sector del vino, no tenemos polígonos y todo tiene que ver con los servicios del propio pueblo. Estamos atentos a las subvenciones y desde que entramos en el gobierno, pues aprovechamos los que tenemos. Tenemos viñedo, espacio rural y aprovechamos lo que tenemos, como las redes sociales", dijo.

Recordó Ovalle que tienen una población muy envejecida y aprovechan los servicios "a nuestro nivel". Recordó que por ejemplo San Vicente tiene 3 habitantes y Espanillo 17 habitantes, pero el municipio tiene turismo y planes, como los cortines, las sendas de senderismo y turismo de montaña. "Tenemos que aprovechar lo que tenemos. Mi reto es que no bajemos población e incluso haya crecido y vean a Arganza un buen sito para vivir. Estamos a tres kilómetros del Bayo. Tenemos que seguir potenciado en turismo, con el palacio de Canedo y Palacio de Arganza. Tenemos suelo para construir. No tenemos actividad empresarial, pero basamos la economía en el turismo y enoturismo. vivienda social. Tenemos que aprovechar lo que tenemos y que se conozca", señaló.

También dijo que necesitan los talleres de empleo "sobre selvicultura y montes". "Esto crea empleo, pero tenemos dificultades por incrementar el gasto y mantener la misma ayuda en años", remarcó.

También contó que están intentando hacer una agrupación de municipios para aprovechar otras subvenciones. "Hay muchas cosas en infraestructuras que nos están machacando. Ayer lo vimos con la sanidad y estaremos atentos a ese plan para que se cumpla", manifestó.

Para finalizar desveló en parte una buena noticia: "También tenemos un proyecto de turismo de aventura, con una empresa que habla de invertir 4 millones de euros. Está todo en una fase inicial y estamos ahí, apoyando a ese emprendimiento".

EDUARDO MORÁN (Camponaraya)

El alcalde de Camponaraya dijo que tiene más de 4.000 habitantes censados y una parte de población que es reácea a dejar de empadronarse en otros pueblos de origen, dado que tendrían problemas para conservar el patrimonio. "Intentamos crecer lentamente. Con el presupuesto intentaremos mantener nivel de servicios para mantener población. Vamos a seguir peleando por la idea de la construcción de vivienda, que nos lo demandan vecinos y otros. También redactamos nuevas normas urbanísticas, obsoletas del año 1991. Tenemos una demanda de vivienda. Hacen falta 160 viviendas, además de la iniciativa privada. Queremos promover la vivienda unifamiliar de vivienda privada y la de protección oficial, con un precio que pueda ser asumido por los nuevos propietarios", destacó Morán.

El alcalde de Camponaraya señaló que es necesario marcar pautas concretas y no genéricas, para dar solución a los problemas. "Camponaraya necesita de manera imperiosa construir vivienda y no he encontrado solución, ni en la Junta, ni en el Gobierno de España. Los ayuntamientos ponemos los medios para solventar esos problemas. Ahora mismo, si no nos ayudan con la vivienda, perdemos la oportunidad de incorporar más de 300 vecinos al Ayuntamiento de Camponaraya", destacó Morán.

En este sentido señaló que "hace falta voluntad y agilizar las cosas, porque nosotros tenemos una necesidad. A veces no podemos dar solución a los vecinos porque no tenemos posibilidad de dar esa solución de manera directa. Las normas urbanísticas me llevará tres años, y la gente puede que no lo entienda", dijo el mandatario municipal.

"La política es necesaria y hay que practicarla todos, los ciudadanos también. La política es buscar soluciones a los problemas. A corto plazo no me creo el plan de sanidad en la comarca del Bierzo. Recuperarlo con dinero serán necesario el tiempo de 10 años. Se han perdido consultorios médicos y los cuidamos nosotros. El Hospital de Bierzo se ha ido dejando de la mano de dios. Es importante la educación, pero la sanidad es fundamental y en el rural no podemos hacer más los alcaldes", señaló Morán.

También se habló de la mejora de la Casa Ucieda y lo que supondrña su uso. "El presupuesto que estamos preparando estará en torno a los 4,3 millones de euros. El gran problema es el déficit de la financiación local con los Ayuntamientos. A veces nos dan dinero a porcentaje para obra y eso hunde más a los ayuntamientos y pedimos que no nos marquen y encasillen esas subvenciones", concluyó en sus ideas Eduardo Morán.