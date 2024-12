El Bierzo, que está contra León, que está contra Valladolid

El teniente alcalde de Ponferrada y secretario general de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón (PSOE) y el procurador de UPL a las Cortes de Castilla y León, José Ramón García, cerraron la sesión de tarde con una mesa redonda en torno al valor de la política para crear soluciones a los ciudadanos y no problemas. Carlos Fidalgo, redactor de Diario de León y escritor, moderó la sesión.

Iván Alonso manifestó llevar "toda la vida en política" a la estela del bercianismo "con 25 años de trayectoria siempre con una opción bercianista". Empezó en política por un tema "vocacional" porque quería luchar "para que El Bierzo fuera una provincia" desde su inicio en el Partido del Bierzo hasta Coalición en la actualidad.

Olegario Ramón ingresó en el PSOE en 1989 con Conrado Alonso Buitrón. "Me inició el sindicalismo de Justicia", reconoció "y siempre he tenido como referentes a Zapatero y mi hermano Julio, siempre comprometido".

José Ramón García comenzó en el PSOE "pero por desencanto he cambiado dos veces y ahora estoy en UPL para luchar por mi tierra". Es "bercianista y leonesista", las dos cosas encajan "porque El Bierzo tiene una identidad propia y porque León no es Castilla". Llega a la política "porque siempre he querido tener voz propia". La ciudadanía tiene que saber lo que pasa "que no es lo que nos cuentan".

La manifestación del domingo en Ponferrada en defensa de la Sanidad fue objeto de comparación con la de 2020. "No creemos que se haya perdido el favor de la calle, el problema es que hay elecciones cada cuatro años y no se hace nada mientras", insistió el leonesista. "Promesas hay muchas pero hechos hay pocos, sobre todo en El Bierzo". La política "es un problema porque se promete y no se hace nada, sobre todo desde la Junta". Es un problema "de hastío y dejadez". La percepción es que "todos los políticos somos iguales y no es verdad", insistió el leonesista. La Comunidad "está muy centralizada" y el problema es de pérdida de credibilidad.

Ramón no estuvo de acuerdo: "El pueblo somos todos y la política es la única solución". El problema es que los partidos pequeños "no tienen representación en los boletines y quieren dar la sensación de que no hay nada. Los 76 primeros millones de la A-76 están ahí, la reconstrucción del Viaducto del Castro viene del Gobierno, hay 100 millones del Instituto de Transición Justa para escombreras o la inversión del Polígono del Bayo, viene también. Las transformaciones las inició Felipe González pero no todos los partidos están en los boletines y llevan el caldo de cultivo del todo esta mal".

Iván Alonso no estaba molesto por la manifestación "pero sí porque no se haga caso a lo que afecta a la ciudadanía y ahí está fundamentalmente la salud". La política "no es frustrar la Playa Fluvial de San Esteban de Valdueza", criticó Coalición por el Bierzo. "Nunca hemos votado contra un presupuesto", advirtió. "No se entiende la reindustrialización al estilo de Tvitec o las subvenciones de Endesa para que en el anuncio de su inicio desde los 80 haga alarde de Compostilla y no haya hecho un plan de acompañamiento".

Olegario Ramón advirtió que Tvitec ha llegado al Congreso Federal del PSOE en Sevilla. "Cendón y yo hemos estado con el ministro estos días y el Gobierno desde 2007 le ha ayudado en 108 millones para veinte proyectos. Cuando cualquier administración llegue a la décima parte de eso, puede hablar y lo digo por la Junta. Para el siguiente horno hay prevista una subvención de 137 millones y 47 para la ampliación en 80.000 metros cuadrados de Tvitec", presumió Ramón, que avanzó una reunión con la empresa "donde la Junta puede hacer de avalista si quiere".

Alonso recogió el guante del PSOE "porque El Bierzo no puede permitirse tanta demora" y el representante de UPL se quejó del victimismo del que se les acusa, "que en realidad es quejarnos de lo que está mal", Las plataformas ciudadanas "se crean porque la política no funciona", explicó José Ramón García. "Hay presupuestos, pero no se ejecutan".

El representante de Coalición por el Bierzo echó en cara a UPL que las instituciones en las que gobierna "no sean más diligentes". Criticó por ejemplo que el leonesismo "no acepte que Medicina tenga una extensión en El Bierzo. UPL lo defiende con la boca pequeña", dijo Iván Alonso. Hubo un momento de fricción. "Nosotros", dijo el procurador leonesista "recordamos que el alcalde de Ponferrada dijo que León no necesitaba Medicina y ahora quiere que venga a Ponferrada. Pero sí lo queremos, eso es falso", aseguró José Ramón García. "León no ha hecho una manifestación a favor de Medicina en Ponferrada", criticó Coalición. "¿Y la hubo en Ponferrada a favor de Medicina en León?", criticó el representante de UPL.

Pidió Carlos Fidalgo, el moderador, un poco de autocrítica para encontrar las causas de la desafección política. "Yo estoy de acuerdo con que los proyectos se hacen a cuatro años, que es muy poco", dijo Ramón. "Empezamos las legislaturas quitando lo que ha hecho el anterior", lamentó. "La ciudadanía quiere acuerdos y consenso, no enfrentamientos", insistió el que fuera alcalde de Ponferrada.

José Ramón García instó a la política "a largo plazo" porque los grandes partidos "no miran más allá y esto no avanza". Odia el leonesista el "vamos a hacer" contra el "hemos hecho". Por eso llega un momento en que "la gente no se lo cree", avisó. El paro "está en 7.000 personas siempre", pero el problema es "que estamos perdiendo población, 800 habitantes cada año. No hay sociedad que resista eso".

"Hay que licitar el tramo de autovía de Villamartín a Requejo y el nudo del Manzanal", dijo Iván Alonso. "Hay que protestar pacificamente". "Y eso no es victimismo", apuntó el leonesista.

Cerró el debate el encaje del territorio del Bierzo como provincia o como autonomía. La estructura "no es mi primera preocupación", dijo Ramón. Tras la creación de la comarca en 1991 "que fue un contrapeso al León solo", la comarca "está sin desarrollar porque no tiene fortaleza". UPL lamenta que tras 41 años solamente funcione la región castellana, y no la leonesa. "El encaje del Bierzo será el que quieran los bercianos". No está de acuerdo Coalición por el Bierzo que exige "representación berciana en la Junta. Hay 90 cargos públicos y ninguno es de aquí. Si El Bierzo fuera provincia, el AVE estaría en Ponferrada".