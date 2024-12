Cosmos, Cupa y Vinos de Arganza defienden la sostenibilidad como un pilar empresarial

'Empresas y administración, la energía y la Agenda 2030' ha sido el título de la última mesa redonda del VI Congreso sobre la Economía del Bierzo que Diario de León ha organizado en la Finca Vivaldi de San Miguel de las Dueñas; un debate que sentó a Jaime Santoalla, director de la fábrica de Cementos Cosmos de Toral de los Vados, Víctor Robla, administrador de Vinos de Arganza, y a Eduardo García Campos, director de Operaciones de Cupa Pizarras, en un debate moderado por el delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel C. Cachafeiro.

García Campos recordó que Cupa, arraigada en el territorio rural (empezó en 1892 en San Pedro de Trones) factura 65 millones anuales y cuenta con 2.800 empleados en el grupo y destacó la importancia de la Agenda 2030. "Todos los objetivos de la Agenda 2030, son 17, los hemos desarrollado desde hace tiempo y pueden ser una ventaja competitiva para atraer talento". En el objetivo de reducir el consumo de energías fósiles recordó las inversiones en nuevas energías verdes y reducción de emisiones.

El responsable de Cupa destacó cómo sus procesos "son bastante limpios" a la hora de extraer pizarra y se han empeñado en poner placas solares "a dos mil metros de altura" en sus naves. "Esa es la vía para reducir nuestra huella de carbono", resaltó. Y destacó "la circularidad de la materia" de sus productos elaborados a partir de la pizarra.

Cupa difundió los avances en la fachada ventilada y otros productos que permiten el ahorro energético. Cupa ha comprado una empresa de ingeniería para desarrollar maquinaria más eficiente, añadió García Campos.

Santoalla recordó que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que incluyen 169 medidas concretas son los mismos de Cementos Cosmos, del grupo Votorantim. "Nos adherimos a esa agenda como una multinacional que somos". "El objetivo es la descarbonización completa de nuestro proceso", reconoció Santoalla. Y añadió que "son muchos los factores que hacen que una fábrica de cemento genere emisiones de efecto invernadero" y en Cosmos "estamos trabajando por incorporar aquellos equipos que tienen una eficiencia energética mayor". Así han conseguido reducir su consumo energético en un 10 por ciento tras una inversión de 22 millones de euros.

García Campos aseguró que más del 92 por ciento de sus proveedores, además, son locales. "Tu proveedor empieza a formarse y a crecer contigo", valoró. Y eso permite que sean competitivos fuera de la comarca.

Cosmos pondrá en marcha, además, un parque fotovoltáico de autoconsumo que aporta el 15% del consumo de la fábrica. Más del 50% del combustible que emplea es "de fuentes no fósiles", procedentes de otras industrias que de otra forma acabarían en un vertedero. "Les estamos dando otra vida", afirmó, para "dejar el combustible fósil tradicional" con mayor volumen de emisiones.

"Tenemos más margen en el tema de la economía circular", subrayó Santoalla. Y en innovación "estamos buscando cementos más sostenibles", que usan cenizas térmicas, o escorias de acerías, "residuos de otras industrias". Por eso "uno de nuestros pilares es la economía circular".

"Hoy en día una empresa que no tenga una estrategia clara (en sostenibilidad, atracción de talento) no tiene un futuro claro", advirtió Santoalla. Cosmos ha cumplido cien años. "Es un motivo de orgullo, llevar cien años de producción ininterrumpida apostando por el Bierzo". La empresa no solo piensa en el negocio, afirmó.

Víctor Robla, de Vinos de Arganza, que factura siete millones de euros, resaltó que su "inquietud" por la Agende 2030 "en nuestra empresa y en el sector del vino es notoria" y el objetivo es "crear bodegas en sintonía con el Medio Ambiente". "Todos los procesos (en la elaboración del vino) buscan bajar la huella de carbono".

El responsable de Bodegas de Arganza insistió en que "el Medio Ambiente y la sostenibilidad debería ser unos pilares de la empresa".

Robla recordó que en 2010 "fuimos pioneros" en la instalación de placas generación eléctrica con baterías. Las nuevas placas, ahora, le han permitido bajar la factura eléctrica un 60 por ciento. También es un ahorro, usar el agua de lluvia para el riego de jardines en su bodega. "Todo ayuda, son pequeñas medidas que van en la línea del ahorro energético y el respeto por el Medio Ambiente".

Bodegas de Arganza ya lleva 25 años de trayectoria y dos generaciones. "Hay proyecto para largo plazo. Las bodegas en el Bierzo, bien enfocadas, fijan población y tienen un mercado muy interesante".