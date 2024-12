Para muchos periodistas, lo más difícil es poner el titular. Y anoche, en la presentación del libro de Manuel Félix, Bruma Congo, nadie mejor que Florentino García, amigo del autor y misionero muchos años en este país africano, para dar el más acertado y ajustado a la realidad: «En el corazón de las tinieblas. Manuel Félix se fue a la zona más peligrosa del Congo», aseguró una de las primeras personas que leyó este grito contra la injusticia que es el libro del periodista de Diario de León.

Bruma Congo se presentó en el Museo-Jungle, debajo de la sede de Diario de León en Ponferrada, donde se fraguó un viaje apasionante, muy diferente a los otros que había hecho antes Manuel Félix a Latinoamérica durante seis años, plasmados en su anterior libro, Tiempo de cobardes. «El sonido del silencio de la naturaleza en el Congo no se olvida. En el río Congo no hay animales, se los han comido. Allí no sabes si vas a comer o no», recordó de entrada el autor, como intentando contar lo que pasó y ha dejado escrito sin dramatizar sobre un viaje al corazón de África en el que hubo momentos de mucho peligro.

Fue Torné, autor del prólogo, quien animó a leer un libro donde la realidad no es la de estas latitudes. «Es un reportaje hecho novela, al más puro estilo del «viejo» nuevo periodismo de los Truman Capote, Norman Mailer o Gay Talese», escribe en la presentación del libro el director de este periódico. Diario de León ha editado el libro, que se puede comprar en los kioskos.

Con el salón lleno, con presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el presidente del Consejo, Olegario Ramón, entre otras autoridades —también estuvieron el fiscal jefe, Jacinto Villalvilla, la concejala Lidia Coca, o la diputada Silvia Franco— , Manuel Félix atrajo la atención porque también dio un titular tras otro. «Este libro es fruto de la necesidad de contarlo». «No valoramos lo que tenemos; allí no tienen nada». «Hay una cultura de la corrupción; llevan así toda la vida». Bruma Congo es una historia real, en la que hay de todo: belleza y oscuridad, vida y muerte, naturaleza y devastación, riqueza y miseria, todo o nada. «Es la singladura de un grupo de blancos embarcados en un baño de realidad despiadada, que los coloca en límites insospechados de una descarnada supervivencia», como lo definió el autor. «Gracias por este libro; quizás te has quedado corto», añadió el misionero y amigo.