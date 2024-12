Corullón se vuelca con el poeta Antonio González-Guerrero

Veinte años después de su muerte, no le han olvidado. La huella que dejó el poeta Antonio González-Guerrero en su Corullón natal sigue siendo profunda y el homenaje organizado por Ana Carballo, del Instituto de Estudios Bercianos, con la colaboración del Ayuntamiento y de las asociaciones locales, llenó este sábado de público la Casa de la Cultura de la localidad-

Porque el paisaje de Corullón y su entorno familiar aparecen una y otra vez a lo largo de la obra de González-Guerrero, que falleció en Madrid con solo 50 años debido a cáncer temprano y dejó una docena larga de poemarios. De esos libros de versos, con títulos tan sugerentes como El país de la nieve, El peso de mi sombra, Memoria de la desesperanza, Carta irlandesa o Los dioses y los días, se nutrieron este sábado quienes recitaron sus versos en la Casa de la Cultura, que es el mejor homenaje que se le puede hacer a un poeta que no se atrevía a llamarse así mismo de esa forma. «Poeta es una palabra tan sublime y tan etérea que a mí me da miedo pronunciarla», decía en una entrevista en Diario de León a principios de los años noventa para definirse a sí mismo de una forma humilde frente a los «impertinentes» y «petulantes» que presumía de ser poetas. «Yo no soy poeta; soy un hombre que escribe versos y a veces, ¡ojalá! hace poesía».

Y esa poesía del hombre que escribió versos, que fue amigo de infancia Juan Carlos Mestreen Villafranca y que dejó Corullón por Madrid, los cerezos agrios por Malasaña, es la que llenó la tarde en las voces de la locutra Yolanda Ordás, de Isabel Buelta, de Emilio Vega, y de la propia Ana Carballo.