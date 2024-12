Cáritas quiere generalizar las tarjetas monedero para la compra de comida

El obispo de Astorga, Jesús Fernández, y los responsables de Cáritas Diocesana y en Ponferada han presentado, este martes, la Campaña de Navidad 2024, con la que se pretende recaudar fondos con dos objetivos concretos: ayudar a cubrir las necesidades básicas de los damnificados por la dana que ha asolado Valencia y garantizar el derecho al alimento de las familias en situación de vulnerabilidad, siempre manteniendo «la dignidad de las personas». Y en ese fin específico, el reparto de comida ya no es el plan, sino la implementación de las tarjetas monedero con las que los usuarios pueden adquirir productos frescos que habitualmente no distribuyen los bancos de alimentos.

En Ponferrada ya están activas quince tartetas monedero que se recargan mensualmente con cantidades que oscilan en función de los miembros de la familia, pero nunca superando los 120 euros. Son nominativas, es decir, están a nombre del usuario y no de Cáritas y con ellas puede pagar en cualquier establecimiento. Lo que la entidad social hace es controlar mediante los tíques que el dinero se gasta realmente en comida y productos de primera necesidad.

«Tenemos que cambiar la mentalidad y, desde aquí, hacemos un llamamiento a los donantes y socios» para que colaboren con donativos económicos y no con dinero, aseguró la directora de Cáritas Diocesana, Inmaculada del Peso. Y es que para poder dar cobertura a la necesidad real, hacen falta más tarjetas monedero y para ello, más fondos. Solo en Ponferrada, Cáritas trabaja con más de medio millar de usuarios en sus diferentes programas de apoyo, no solo alimentación, y es una cifra que sigue creciendo. Lo preocupante, asegura el obispo, es que hay cronificación de la vulnerabilidad y la pobreza y que hay muchas familias que no han conseguido recuperarse desde 2027.