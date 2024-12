CB pide esfuerzo con Medicina en el Bierzo a la ULE

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

«No contemplamos que el futuro grado de Medicina se pueda impartir en Ponferrada solo en un segundo ciclo. Eso sería lanzar un mensaje absolutamente negativo, porque estaríamos diciendo que no somos competentes para poder albergar una parte del grado desde el minuto uno, es decir, desde el primer año». Así se pronunció el secretario general de Coalición por El Bierzo (CB), Iván Alonso, tras la reunión mantenida, ayer en León, con la rectora de la Universidad, Nuria González.

Acompañado del secretario de Organización del partido, David Pacios, el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento Ponferrada comentó que si los estudios mencionados se imparten únicamente en la capital de la provincia en los primeros cursos, «cuando ya todo el alumnado está arraigado en la ciudad de León, parecería un castigo que tengan que abandonarla para ir a otro destino, por mucho que se quiera vender luego ese destino con todas las flores del mundo».

Por ello, los representantes de la formación bercianista consideran que la postura que ellos defienden es la lógica y que la titulación debería impartirse simultáneamente en el Campus de Vegazana (León) y en el Campus de Ponferrada, con un reparto equitativo del alumnado, y no únicamente en el segundo ciclo como parece ser —porque así lo ha manifestado la propia rectora de la ULE- la postura que se defiende desde la institución académica.

«Si hablamos con sensatez, lo que pedimos es un esfuerzo; el mismo esfuerzo que se ha hecho para que esté aquí Medicina, pedimos que se haga para que una parte de la misma se imparta en el Campus de Ponferrada, en el Bierzo», reclamó Iván Alonso.

El secretario general de Coalición por El Bierzo defendió que el campus ubicado en la capital berciana está totalmente consolidado y añadió que la petición planteada a la rectora «es un sentir absolutamente unánime de toda la sociedad berciana y queremos que eso se entienda en León». «Entre todos hemos empujado, nosotros también, para que el grado Medicina pueda impartirse en León y había una resistencia importante, histórica, para que esto no fuera así y se ha superado», añadió también Alonso.

Pese a lo dicho hasta el momento, en Coalición por El Bierzo no pierden la esperanza de que haya alumnos de Medina en Ponferrada desde el mismo momento de la implantación del grado, ya en los primeros cursos, y su campus no quede relegado a una segunda. «Nos ha dicho que la decisión no está tomada, que tienen que estudiarlo muy bien. A nadie le cabe ninguna duda de que esto va a suponer un esfuerzo, esfuerzo que nosotros le hemos pedido que se haga», resumió Iván Alonso sobre el contenido del encuentro con la rectora de la Universidad de León al término del mismo.