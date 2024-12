Páramo del Sil planta cara a los molinos de Repsol y esta pone el Ponfeblino como moneda de cambio

Tres reuniones, tres respuestas negativas por parte del Ayuntamiento de Páramo del Sil y una propuesta como moneda de cambio: invertir en el proyecto del tren turístico Ponfeblino. Esto es lo último que Repsol ha puesto sobre la mesa del equipo de gobierno de este municipio del Alto en Sil -explica la alcaldesa, Alicia García- para poder garantizar su visto bueno a los parques eólicos que ha proyectado para la Sierra de Gistredo y el Alto Sil. En total, 43 aerogeneradores y su correspondiente línea de evacuación que impactan de lleno en una zona de alto valor ecológico, con presencia de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.

Tal es la inquietud del Ayuntamiento de Páramo del Sil por el desarrollo de este proyecto -que comenzó centrando los molinos en el municipio de Igüeña pero que ya "contempla ampliaciones con torres eólicas en Santa Cruz del Sil"- que la propia alcaldesa y otros representantes de la corporación municipal y de la Junta Vecinal se han reunido con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el objetivo de "expresar formalmente su rechazo unánime". Un encuentro en el que también participaron integrantes de varios colectivos conservacionistas y una delegación académica.

Páramo no quiere 'vender' su monte para ser zona de paso de una línea de evacuación eléctrica y mucho menos acepta cualquier ampliación futura del proyecto, como así se ha planteado con las fases "El Páramo" y "ampliación de El Páramo" que -dice la regidora- supondrían la instalación de molinos de viento en una cordada de la pedanía de Santa Cruz del Sil. Esta negativa insistente es lo que ha llevado a la compañía energética a ofrecer algo a cambio y ese algo es el Ponfeblino. La alcaldesa lo define como "chantaje" y una manera de tratar de presionar que, no obstante, ya adelanta que no dará resultados, porque la postura de su equipo de gobierno es firme.

"De estos tres proyectos, el denominado Alto Bierzo-Sil, que plantea la instalación de 20 aerogeneradores de 200 metros de altura en la Sierra de Gistredo y que evacuaría en la subestación eléctrica de Peñadrada del Sil, atravesando áreas de extrema sensibilidad ambiental, es el que está en un estado de tramitación más avanzado y su futuro depende de la declaración de impacto ambiental que debe hacer pública el Ministerio antes de febrero de 2025", explicaron fuentes del Ayuntamiento de Páramo.

La reunión con los responsables ministeriales no ha dejado muy satisfecha a la comitiva desplazada desde el Alto Sil, que lamentan que "no ha mostrado una posición precisa o estricta ante el proyecto en relación con los valores naturales que contiene el entorno". "¿Existe en el Miteco una posición previa medioambientalmente flexible o tolerante ante este proyecto presentado por Repsol en ente singular espacio?", se preguntan dejando abierta la incertidumbre que les ha llevado a denunciar públicamente lo que consideran una amenaza y los movimientos de la empresa para tratar de conseguir sus fines.

La Campona es una zona natural de gran valor ecológico y ganadero que se vería afectada por el proyecto.M. CARRO

"Están avanzando en la redacción del proyecto pero necesitan el visto bueno del Ayuntamiento de Páramo del Sil y, ante la negativa que siempre hemos mostrado, han ofrecido una inyección de dinero para la puesta en marcha del tren turístico", explica Alicia García, que asegura que este movimiento por parte del Repsol puede generar tensiones en el seno del Consorcio del Ponfeblino y, con ello, cierta presión por parte de otros miembros para que Páramo acepte los proyectos eólicos a cambio de la contraprestación ofertada pero no concretada, según lo dicho también la alcaldesa.

En este punto, cabe recordar que el proyecto del Ponfeblino ya tiene una consignación económica de cuatro millones de euros de fondos europeos aprobados por el propio Miteco y que en ningún caso su ejecución depende de cualquier aportación de Repsol. La alcaldesa lo ve como una maniobra "sucia" para tratar de aumentar la presión y no está dispuesta a entrar en ese juego. Además de esa moneda de cambio y como ocurre en otros territorios para los que se platean proyectos de energías renovables, Repsol también ofrece una serie de programas sociales y formativos.

"El Alto Sil es un enclave natural único que, de materializarse estos proyectos, sufriría un daño irreversible, comprometiendo el equilibrio ecológico de la Cordillera Cantábrica y el futuro sostenible de las comunidades que dependen de su entorno", defienden desde el Ayuntamiento de Páramo, que sí han arrancado del Ministerio el compromiso de dar continuidad al diálogo abierto, "reforzando una comisión de trabajo que explorará todas las herramientas legales, sociales y políticas disponibles para frenar esta amenaza".