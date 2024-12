Courel: «Endesa debe invertir para mantener las dos chimeneas de Compostilla»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, cerró la temporada en La Tertulia, el programa que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León. A la hora de analizar la situación del Berzo, Courel exigió un esfuerzo añadido a Junta y Gobierno para cambiar de verdad la tendencia tras el cierre de minas y térmicas.

ESTACIONES DE ESQUÍ. Inversión en Leitariegos. Gerardo Álvarez Courel restó importancia a las críticas surgidas en Laciana con la apertura de Leitariegos. «Hemos tenido mil visitantes este pasado fin de semana. Su apertura es progresiva, igual que en San Isidro. Sumando las dos, hemos rondado los 3.500 visitantes. Creo que está bien. En Leitariegos hay que destacar la inversión de 10 millones, de los que Diputación pone el 70%. Podemos haber tenido algún error, nadie es perfecto», dijo. Courel confirmó también que estudian un plan para desestacionalizar las estaciones de esquí de la provincia.

ENDESA. "Se le debería exigir que invierta juntos y al más alto nivel". La Diputación está invirtiendo en el Bierzo, y se es consciente de la situación de la comarca tras el fin de las térmicas y las minas. «Creo que tanto la Junta como el Gobierno deben devolvernos aquello que perdimos con el cierre de las minas y las térmicas. Y quiero hacer también referencia a Endesa, que se está yendo de rositas inviertiendo poco. Hay que exigirle que haga algo más. Y me mojo un poco más. Tenemos una central que se cerró y dejó esas dos chimeneas. Debería invertir dinero en que formaran parte de esa patrimonio minero, para que fuera parte de ese museo vivo que es el Bierzo. Todas las administraciones, a una, debemos exigir que invierta», insistió Courel, que reconoció que debería ser «al más alto nivel».

PACTO CON UPL. "Buena salud" El presidente de la Diputación aseguró que el pacto con UPL «va bien» y destacó que ambos partidos «formamos un todo», aunque cada diputado tenga su «autonomía». «No veo ningún tipo de conflicto», insistió. «La salud del pacto es muy buena», sentenció.

MOCIÓN LEÓN SOLO. "El PP, quiero recordar, votó en contra". Sobre la moción leonesista aprobada en la Diputación, insistió en que fue UPL quien la presentó y que el PSOE lo que hizo fue apoyar el texto. Sobre si tiene más recorrido, como pide su compañero José Antonio Diez, alcalde de León, añadió: «Si tanta importancia le da, podía haber ido al Congreso Federal a defenderla en Sevilla. No la moción, sino la enmienda a los Estatutos para que se reflejara la identidad de León (...). A mí lo que me importa es que la provincia cada día vaya mejor. Parece que se carga contra el PSOE cuando el PP votó en contra después de que algunos diputados votaran a favor en sus ayuntamientos. El PSOE siempre ha tenido libertad para decir si quieres estar o no». A la pregunta de si León tiene razones históricas para ser una autonomía, Courel recordó las palabras del Himno de León (Sin León no hubiera España/antes que Castilla leyes, dice la letra).

VALDEPRADO. «Es de titularidad de la Junta». Courel aseguró que trabaja en el arreglo de la carretera de Valdeprado, como se comprometió, que tendrá, según dijo, un coste de 600.000-700.000 euros. «Sigo diciendo que quien tiene que asumir esa titularidad es la Junta porque conecta dos comunidades autónomas», advirtió. Sobre el viaducto del Castro, destacó que el ministro Óscar Puente ha cumplido su palabra. En cuanto a la A-76, recordó que en los siete años que gobernó el PP «no se hizo nada» y que esa es la razón de que no se haya licitado el primer tramo. «A mí me gustaría como Santo Tomás, ver para creer. Lo que me trasladan desde el Ministerio es que se va a licitar a primeros de 2025», aseguró. Y sobre los continuos anuncios de obras, insistió: «Lo que no puede ser es vender humo. La gente está harta, quiere concreciones. En Diputación lo anunciamos cuando tenemos claro que se va a hacer un proyecto».

CONVENIO CON EL CONSEJO. Paso por la institución. Sobre el nuevo convenio del SAM, Courel reconoció que su paso por la institución comarcal le ha servido para ser consciente del déficit del servicio y, de ahí,el hecho de haber doblado la cantidad hasta los 130.000 euros.

CONGRESO AUTONÓMICO. Pendientes de Tudanca. «El que tiene que decidir si se presenta es Luis Tudanca», dijo Courel; si hay más candidatos, igual que en el congreso provincial, valorará antes a quién apoya.