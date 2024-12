Las comunidades de la dana agradecen el apoyo de Ponferrada

El Bierzo, y Ponferrada en particular, vuelven a sentir la solidaridad compartida. Las comunidades autónomas afectadas por las intensas lluvias y las riadas del pasado mes de octubre han enviado cartas al Ayuntamiento de Ponferrada en agradecimiento por la ayuda prestada. Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha agradecen las muestras de solidaridad y apoyo recibido de los ponferradinos.

«Hemos insistido muchas veces en este equipo de Gobierno en el carácter solidario que tiene nuestro municipio y en la conveniencia de que los servicios municipales ayudasen a los ciudadanos de Ponferrada que querían volcarse con las localidades afectadas, especialmente con las valencianas. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para canalizar esa ayuda que es un reflejo del mismo esfuerzo, solidaridad y afecto que los ponferradinos han querido enviar a las personas que peor lo han pasado, e incluso algunas que siguen todavía afectadas en sus bienes, en sus casas, en sus negocios irrecuperables, y lo que es mucho peor, en el recuerdo de los seres queridos perdidos en la tragedia”, dice el alcalde, Marco Morala, tras hacer públicas las tres cartas.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, se hace eco de las condolencias recibidas desde Ponferrada y de la esperanza que estas muestras de solidaridad suponen para los afectados.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, agradeció especialmente tanto el apoyo municipal como el de toda la ciudad y ha indicado que esa solidaridad “reconforta a los afectados, porque la generosidad de los ponferradinos es un soporte en medio de circunstancias tan dolorosas”.

Por su parte, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, agradece tanto el apoyo y solidaridad material ofrecido, como el afecto y la empatía con los que han sufrido pérdida de vidas y bienes, afirmando que esta ayuda reconforta en las tareas de asistencia a los damnificados. “Son palabras que quiero compartir con toda la ciudadanía ponferradina, porque de ella es el mérito de hacer de Ponferrada una ciudad cada vez más solidaria, más atenta a lo que pasa más allá de nuestro término municipal, más preocupada por el bienestar de los españoles. Es fácil ser un alcalde solidario cuando no es más que la expresión de unos vecinos solidarios, no sólo con ocasión de tragedias como la acontecida con las lluvias torrenciales y la devastación de la Dana, sino a lo largo de todos los días del año con pequeños gestos cotidianos, lo que me llena de orgullo y de compromiso para acompañar ese empeño de los ponferradinos en hacer de España y el mundo un lugar mejor, incluso en las circunstancias más adversas», concluye Morala.