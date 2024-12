Morala: "Ponferrada se ha hecho a sí misma gracias a la cultura"

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha abierto esta mañana el ciclo «Analizando Ponferrada» que ha organizado Diario de León en colaboración con el Ayuntamiento de la capital del Bierzo, cuyo primer debate se ha centrado en la Cultura.

«Ponferrada es una ciudad que respira cultura por sus cuatro costados, donde historia, arte y tradición se entrelazan para ofrecer una experiencia única al visitante. Yo diría que Ponferrada se ha hecho a sí misma precisamente a través de una sucesión de hitos culturales que han construido nuestra historia», ha defendido Morala en su intervención, para inaugurar el ciclo, que incluye otra jornada sobre sostenibilidad y una tercera sobre solidaridad, el 27 de este mes y el 3 de enero, respectivamente, todas ellas en el Museo de la Radio.

En esta primera mesa redonda han intervenido la presidenta del IEB, Mar Palacios; la presidenta de la Banda de Música Ciudad de Ponferrada, Ana Beatriz Silva; el director del Teatro Bergidum, Miguel Ángel Varela; y el director de los Museos de Ponferrada, Javier García-Bueso.

En su discurso de bienvenida, el director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torne, ha destacado el compromiso de este periódico con la provincia y con el Bierzo para plantear debates y análisis sobre su presente y futuro, como es este ciclo de «Analizando Ponferrada».

El director del Diario de León, en la apertura del ciclo.L. DE LA MATA

Morala, ya en su intervención, ha expuesto también que «la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo y mejora de nuestra ciudad de múltiples maneras. Actúa como un motor de cambio social positivo y contribuye a construir un mundo más justo, tolerante y enriquecedor».

En su opinión, en la Ponferrada democrática la cultura ha fomentado la cohesión social y la inclusión. «La cultura crea un sentido de identidad compartida y de pertenencia, uniendo a las personas en torno a valores, creencias y tradiciones comunes. Pero diría que, en la mejor forma posible, frente a otras formas de identidad excluyentes, separadoras y disgregadoras, que niegan lo bueno que hay en sociedades cada vez más amplias que solo se entienden a través de nexos culturales».

Los intervinientes en la primera mesa, Miguel Ángel Varela, Ana Beatriz Silva, Mar Palacios y Javier García Bueso.L. DE LA MATA

Morala se ha referido también al Camino de Santiago y al Castillo y no ha dejado pasar la oportunidad para lanzar un mensaje a los jóvenes. «El próximo paso que debemos dar desde el Ayuntamiento es mejorar las condiciones para que los jóvenes creadores de Ponferrada, no tengan que desarrollar su talento fuera. Es cierto que en muchas disciplinas artísticas resulta ineludible conocer otras culturas, otros horizontes, otras sensibilidades, para mejorar la propia experiencia, pero me gustaría que tuvieran ocasión de retornar después de mejorar su bagaje con lo aprendido en mundos diferentes al nuestro», ha añadido el alcalde.

«Yo quiero una Ponferrada culta y una cultura para Ponferrada y los ponferradinos que no le dé la espalda al desarrollo económico ni social. En este sentido tenemos sobrados ejemplos en Ponferrada, de que la cultura es también un motor de impulso económico que genera empleo y atrae turismo, a la vez que algunas mejoras de las que tenemos que estudiar en el futuro inmediato, van a fomentar la innovación y la creatividad», ha dicho a modo de resumen.

Ana Beatriz Silva, presidenta de la Banda de Música Ciudad de Ponferrada, ha explicado cómo la propia formación puede servir para analizar y valorar la propia evolución de Ponferrada desde el punto de vista cultural en las últimas cuatro décadas. «Se formó un primer núcleo donde estábamos los mayores y los educandos, por así decir. Entonces había pocas infraestructuras y tocábamos en parques, en los pasacalles, las procesiones... Hoy es otra cosa. Tenemos museos, el Castillo, el Conservatorio... y eso ha permitido que nos abrieran las puertas», ha señalado Ana Beatriz Silva.

Migual Ángel Varela, director del Bergidum, ha coincidido con Ana Beatriz en la importancia de esas infraestructuras, empezando por teatro. «Si la cultura fuera en paralelo a otras actividades, esta ciudad sería otra», ha añadido después de poner en valor que el Bergidum ha situado a Ponferrada «en el mapa escénico nacional» gracias a un público fiel que ha sido la base para superar las crisis de 2008 o por la pandemia con una ocupación importante que este año, añadió, será del 80%.

Prueba también de esa sociadad civil, Mar Palacio ha recordado los 65 años de historia del Instituto de Estudios Bercianos (IEB), una asociación cultural que ha sabido conservar su independencia y «libertad de acción» con una programación «plural» para toda la ciudadanía.

El director de los Museo de Ponferrada, Javier García Bueso, ha destacado ese camino de infraestructuras artísticas y patrimoniales de las últimas décadas que han llevado a Ponferrada a contar con una red municipal «que no tiene parangón en Castilla y León», recuperando edificios civiles y el Castillo, que ha salvaguardado su restauración gracias a su Plan Director. La suma de la Fábrica de Luz y la Térmica Cultural hacen de Ponferrada, en su opinión, «una ciudad de museos».