Olegario Ramón: "Estamos dispuestos a negociar el presupuesto de 2025 si se cumplen los acuerdos de 2024"

"Estamos dispuestos a sentarnos y negociar (el presupuesto) para 2025 si se cumplen los acuerdos de 2024", ha afirmado este lunes el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, para condicionar la oferta de diálogo que le ha lanzado el alcalde, Marco Morala. En rueda de prensa convocada para hacer balance de la actividad municipal en el último año y rodeado de los concejales de su equipo en el Hotel Temple, Ramón ha citado expresamente cinco puntos básicos del acuerdo anterior que el equipo de gobierno municipal del PP y Coalición por el Bierzo debería dejar resueltos en el plazo de un mes para que los socialistas se sienten a negociar un nuevo acuerdo que por segundo año consecutivo permita al municipio contar con unos presupuestos; el problema del cementerio de Fuentesnuevas, inversiones en el medio rural, la inversión comprometida de 150.000 euros en la eliminación de tuberías de fibrocemento, la pista de Cuatrovientos, y el área en las inmediaciones de la iglesia de La Rosaleda.

Ramón lamentó que "están sin consumar el 80 por ciento" de los acuerdos firmados para que el PSOE se abstuviera y permitiera al equipo de gobierno aprobar los presupuestos de 2024. El portavoz socialista aseguró que muchos de esos acuerdos están avanzados o iniciados los trámites, pero el compromiso era dejarlos resueltos en el año en curso y no ha sido así. Por eso, si no el cien por cien del cumplimiento, si reclamó "un avance considerable" para que el PSOE pueda propiciar de nuevo que el Ayuntamiento de Ponferrada tenga presupuestos.

Ramón aseguró que, después de un tiempo sin noticias, el alcalde se ha puesto en contacto con él para negociar el presupuesto a la vuelta de las vacaciones de Navidad. El portavoz socialista entiende que Morala ha tratado de llegar a un acuerdo al margen del PSOE (se entiende que con Vox) pero de nuevo no ha podido sellarlo y por eso vuelven a recurrir a los socialistas. "Han intentado otra vía y les ha salido mal", afirmó.

Ramón no dejó de poner en valor el pacto que en 2024 hizo posible que el equipo de gobierno no tuviera que apoyarse en Vox y aprobar "medidas absolutamente racistas" y "sandeces como recuperar el doble sentido en la avenida de La Puebla, Gómez Núñez y Camino de Santiago". Cuando Vox retiró su apoyo porque se quedó sin las áreas delegadas que el PP le había prometido, aseguró Ramón, "tuvo que salir al rescate el PSOE. Pero de aquellos acuerdos de hace un año, echa en falta que no haya un estudio de detalle de la demanda industrial del Centro Logístico (Cylog), el depósito y la plaza de San Clemente, la solución al problema del cementerio de Fuentesnuevas, la rehabilitación de cuatro viviendas sociales en 2024 (y otras cuatro en 2025), e inversiones en los pueblos, la Escuela y el Museo de la Cerámica o la Mesa del Agua para unificar la gestión con las pedanías.

Cargó Ramón especialmente contra las promesas electorales de Coalición por el Bierzo que habría llevado al alcalde a "tirarle de las orejas" al portavoz bercianista, Iván Alonso, en un pleno, para retirar primera la propuesta electoral de soterrar la avenida del Castillo y renunciar después a desviar parte del tráfico por el barrio de San Andrés. Y señaló otras propuestas que PP y CB se supone que debería sacar adelante como la reforma del colegio de Flores como centro de Formación Profesional, la expropiación de terrenos de San Andrés a Cubillos para el Ponfeblino, con dos millones, otros dos millones para una cubierta retráctil de un pabellón o la instalación "inmediata" de Radioterapia en el Hospital El Bierzo. Sobre este asunto, Ramón fue rotundo: "Cuando quien ha invertido (en una instalación de Radioterapia) ya le salga a cuenta, puede que tengamos Radioterapia en la sanidad pública", dijo en alusión a Clínica Ponferrada.