Bembibre pondrá a la venta el suelo que había reservado para la planta de hidrógeno

«Lo damos por perdido». Con estas palabras, el concejal de Obras de Bembibre, Andrés Álvarez ha adelantado que el Ayuntamiento pondrá a la venta a partir de enero el suelo que tenía reservado para que Capital Energy instalara la polémica planta de hidrógeno verde y amoniaco en el Polígono Industrial del Bierzo Alto en San Román. Álvarez aseguró que cuentan con varias empresas interesadas en instalarse en la reciente ampliación del polígono y «no podemos esperar» para poner en el mercado los 70.000 metros cuadrados que precisaría la planta.

Aunque el edil aclara que la Junta de Castilla y León todavía no ha resuelto las alegaciones contra el proyecto, criticado por ecologistas y por parte de la oposición municipal, y ante la constancia de que la empresa no solo no ha formalizado la reserva del suelo como le había solicitado el equipo de gobierno, sino que cuenta con otras parcelas en Zaragoza que podrían albergar la instalación, como informó días atrás la alcaldesa, Silvia Cao, el paso siguiente será que el Ayuntamiento saque al mercado los terrenos de San Román y dé así carpetazo definitivo al proyecto. De esta forma, esos 70.000 metros para los que ya habría empresas interesadas formaran parte del lote de suelo que el Ayuntamiento tiene intención de colocar en el mercado cuando en la segunda quincena de enero organice una presentación formal de la ampliación del polígono industrial.

La oposición a un proyeto criticado por la producción de amoniaco, además de biocombustibles y fertilizantes y por el elevado consumo de agua que implicaría y la depuración del sobrante habría llevado a Capital Energy, que había tanteado distintas ublicaciones, a decantarse por Zaragoza, adelantó Cao para dar por rotos los compromisos adquiridos con la compañía. Todo eran grandes cifras en torno a la planta. Desde los más de 70.000 metros que necesitaría a la inversión de hasta 730 millones de euros, sin olvidar la creación de 54 empleos en la fabricación de biocombustibles y fertilizantes a escala industrial. El Ayuntamiento siempre ha confiado en los servicios de la Junta de Castilla y León respecto al caracter contaminante y no sostenible que le achacan a la planta. «Si hubiera algún riesgo, es la Junta quién tiene que evaluarlo, decía el propio Álvarez hace ahora un año.

La concejal del grupo XBembibre Elsa García ya ha celebrado estos días «que la planta de amoniaco, que no hidrógeno verde como nos vendía el grupo socialista del Ayuntamiento de Bembibre» no se vaya a implantar en el polígono «en parte gracias a las justificadas alegaciones que XBembibre presentó en su momento contra la instalación de la planta». García había alertado de que «el millón de metros cúbicos» de agua que necesitaría la planta convertían al proyecto en inviable.

Un ramal ferroviario, una planta fotovoltáica en terrenos de Rondanillo para descarbonizar el consumo de energía y la planta de reciclaje de paneles solares para la que se espera estos días la confirmación de si recibe una ayuda de 3,7 millones de euros, son otros proyectos del polígono.

