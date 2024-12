El castillo acoge una muestra singular de libros navideños sobre belenes

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El castillo de Ponferrada acoge esos días una magnífica exposición de libros de Navidad, que su promotor, el bibliófilo berciano Antonio Ovalle García, ha dado en llamar como «Un belén de Libros». En esta muestra se recrean, con una treintena de libros abiertos, todas las imágenes que tienen que ver con la Navidad. Y así, se puede apreciar en una edición cuidada, desde la Anunciación hasta la huida a Egipto y otras escenas bíblicas.Son libros espléndidos, de una belleza singular, que se presentan abiertos bajo urna, y que en este caso no se ha buscado el interés catequístico ni nada por el estilo, sino más bien un interés cultural. «A través de los libro se puede ver la evolución del arte y de tantas cosas y con la iconografía es lo que se pretende», destaca Ovalle.Los interesados en acudir al recinto que acoge la biblioteca del castillo de Templum Libri se podrán encontrar en un espacio de disfrute de los libros, acompañados de una música de ambiente acorde a lo que ven los ojos. Por ejemplo, en el momento que hablaba Antonio Ovalle para esta información sonaba de fondo el célebre «Oratorio de la Navidad», de Juan Sebastian Bach.«También explicamos cómo se hizo e Oratorio, y también hacemos una referencia, un poco, a la multitud de belenes que se hacen por el Bierzo, belenes de todo tipo, aprovechando que este año es el año 801 desde que San Francisco ideó en Greccio, en Italia, por primera vez un belén. Para evitar que los peregrinos tuvieran que ir a Egipto y por ahí, él ideo un belén», explicaba Antonio Ovalle.La muestra termina con unas imágenes de Gregorio Prieto, de un libro llamado La Biblia de Gregorio Prieto que, en palabras del bibliófilo, «son muy sugerentes», distinta a lo que es la iconografía clásica de la Navidad, hechas por un pintor de la Generación del 27, y que en el fondo es subrealista, con lo cual las imágenes ofrecen una belleza especial. «Tienen una calidad estética muy llamativa, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy atractiva», resume Ovalle.La muestra que se puede disfrutar en el castillo de Ponferrada permanecerá abierta hasta finales del mes de enero de 2025. Luego le seguirá otra exposición en la parte alta de la biblioteca que, según adelantó el propio bibliófilo, será sobre obra gráfica y libros realizados o hechos por y para las mujeres. Todo ello aprovechando que se acercará el 8 de marzo de 2025, la celebración del Día de la Mujer. «Será un homenaje a las mujeres, que espero la colaboración incluso de algunas, sobre todo pintoras de aquí del Bierzo, que nos cedan algunos cuadros para recrear toda la exposición», adelantaba Ovalle.«Una biblioteca viva», resumía este amante de los libros sngulares. «Los libros siempre están vivos. De eso se trata, el que no permanezcan cerrados, porque un libro cerrado que nadie ha visto no existe. Las cosas existen en la medida que son conocidas y existen para nosotros», declara Ovalle. Los interesados en pasar estos días por el castillo de Ponferrada podrán disfrutar de una atmósfera especial, rodeados de libros bellos y ambiente musical propicio.