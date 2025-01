Herederas de Villarejo piden a Cao que aclare el futuro cultural del edificio tras el cierre de los almacenes

Dos de las sobrinas de Bernardo Alonso Villarejo que en mayo de 2015 formalizaron la venta-donación condicionada de la Casa Villarejo al Ayuntamiento de Bembibre para abrir un centro cultural dedicado a la obra del fotógrafo y empresario y a las pinturas de su madre, María Isabel Alonso Llorente, mantendrán el próximo martes un diálogo con la alcaldesa, Silvia Cao, para pedirle información sobre los planes del equipo de gobierno para el inmueble, una vez cerrada los históricos almacenes que hasta este sábado ocupaban el local comercial y agotada el 31 de diciembre la prórroga que concedieron para que funcionara el complejo. La venta-donación por cien mil euros estaba condicionada a abrir «un edificio vivo que promueva la cultura en la villa» a la vez que muestra la obra fotográfica de Villarejo y la pintura de Alonso Llorente.

Según han confirmado a este periódico, también tienen intención de enviar un escrito formal al Ayuntamiento para recibir información sobre el estado de las ayudas solicitadas para concluir la reforma del inmueble de estilo art-decó de 1919 y una de las joyas de la arquitectura de Bembibre. La alcaldesa recordaba esta semana que el Ayuntamiento está a la espera de saber si cuenta con subvenciones por valor de 800.000 euros para concluir la reforma y dejar espacio en el inmueble también a la obra que la que fue pareja del pintor Amable Arias quiere donar a Bembibre. Cao también aseguraba que se había puesto en contacto con la familia para recibir las fotografías de Villarejo y cumplir con el compromiso adquirido.

Las sobrinas de Villarejo lamentan que en los nueve años transcurridos desde la venta-donación condicionada no hayan recibido información sobre el avance de las obras y los acuerdos de la escritura. El Ayuntamiento podría verse obligado a pagar otros cien mil euros a los herederos de Villarejo si no cumple lo acordado. La familia recuerda, además, que ha ofrecido al Ayuntamiento mobiliario y enseres antiguos de valor cultural y el equipo de gobierno no ha confirmado si está interesado en la donación.