Oncobierzo entrega más de cien mil firmas para exigir médicos fijos

Publicado por M. C. Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La plataforma ciudadana Oncobierzo, creada hace unos meses por familiares y enfermos de cáncer para exigir soluciones a la falta de especialistas, ha recogido 101.700 firmas desde el pasado mes de octubre. Miles de rúbricas de ciudadanos que apoyan su causa que, este martes, fueron registradas en la delegación de la Junta de Castilla y León en Ponferrada para exigirle a la Consejería de Sanidad soluciones efectivas y definitivas cuando la unidad de Oncología sigue funcionando exclusivamente con el apoyo de oncólogos trasladados a diario desde otros hospitales de Castilla y León.

Los integrantes de este colectivo que ayer se encargaron de trasladar las cajas con las firmas hasta la sede de la administración autonómica insistieron en que las cosas no han cambiado nada pese a los mensajes optimistas del propio consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo. Por eso, Oncobierzo no baja la lucha y mantiene activa su campaña de movilización social, ya no solo para reclamar especialistas propios que cubran la plantilla de Oncología, sino médicos para todas las especialidades que están en apuros por el déficit generalizado de profesionales en el Hospital El Bierzo.

Uno de los miembros de Oncobierzo, Tito Gago, fue directo en su mensaje minutos antes de registrar las firmas y aseguró que el número de apoyos recogidos es «una clara muestra de lo que la sociedad berciana está pensando en estos momentos». «No ha cambiado absolutamente nada. Han hecho cambios en algunos aspectos, que son un simple lavado de cara, pero lo que nosotros reclamamos sigue igual. No tenemos oncólogos, las salas de tratamientos siguen siendo escasas y hay otros servicios, que no son Oncología, donde siguen faltando médicos», se lamentó Gago en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

La lucha de Oncobierzo empezó el mismo día que a un grupo de pacientes con cáncer hospitalizados en planta se les avisó de que iban a pasar días sin ser vistos por un oncólogo. Un especialista de Medicina Interna tomó entonces el relevo y la situación se ha mantenido hasta día de hoy. Aquello fue la gota que colmó un vaso ya rebosante de indignación después de que otro día, varias semanas antes, otro grupo de enfermos tuviera que regresar a sus casas sin ser atendidos en consulta y sin haber recibido el tratamiento programado porque no hubo ni un solo oncólogo. De aquello no se olvidan.

Pero el mensaje de esta plataforma ciudadana no se dirige únicamente a la Consejería de Sanidad, sino a toda la clase política del Bierzo y Laciana para que se movilicen y «hagan algo». «A nosotros no nos corresponde pedir dimisiones, pero sí que se den cuenta de que la sociedad está reclamando una atención adecuada», añadió también Tito Gago. Lo que sí puede hacer Oncobierzo es seguir colocando carteles y convocando concentraciones ciudadanas para dar imagen a la indignación. De hecho, no descartan nuevas medidas y ayer volvieron a ponerlo de manifiesto.

«Se anuncian muchas cosas, pero no hacen lo que tienen que hacer. Con estas firmas demostramos que importa lo que está pasando y exigimos que reaccionen de una vez», dijo para Ical una paciente con cáncer, María Paz Prada. Ella ofreció su relato y asegura que, pese a lo que se ha dicho, los enfermos siguen siendo vistos por oncólogos diferentes cada vez y se siguen ofreciendo resultados contradictorios en función de quién les atienda en consulta cada día concreto. «Yo hace quince días fui a la consulta y mi oncólogo no estaba, me atendió otro. Me habían hecho una prueba, mi oncólogo me había dicho un resultado y el que vino me dio otro. A esto nos lleva que vengan oncólogos que no son fijos», explicó.