El PP critica las «Navidades de saldo» en el municipio de Cacabelos

Una «Navidad de saldo que no ha estado a la altura de nuestro municipio, pero sí de quien lo gobierna». Con estas palabras valoraba el PP de Cacabelos las actividades y la ornamentación de la localidad. Al PP «le hubiese gustado un pueblo iluminado (no sólo selectivamente), actividades para todos, tanto vecinos como visitantes, un campamento para nuestros pequeños, las actividades que en otros tiempos se llevaban a cabo en el pabellón municipal, Marca», afirma la oposición, «como se prometía en la no tan lejana campaña electoral».

El PP se informa en redes sociales y también mostró su preocupación porque, «según datos publicados por el Ministerio de Política Territorial, de los que se han hecho eco las redes sociales, Cacabelos consta como uno de los municipios que no han facilitado (...) las retribuciones económicas percibidas por doña Irene y sus concejales» en 2023. «¿Qué tiene que ocultar nuestra alcaldesa?», se pregunta el PP, que se queja además de los socavones en las calles. De nuevo después de ver datos del Ministerio de Inclusión en redes sociales, el PP se queja de que en Cacabelos haya más pensionistas que cotizantes.