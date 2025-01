La Fiscalía pide la absolución del exalcalde de Cacabelos Sergio Álvarez por presunta prevaricación

La Fiscalía de Área de Ponferrada pide la absolución del exalcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación del despacho de arquitectura Sepia SL. La investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Ponferrada, se abrió después de una denuncia por supuestas irregularidades presentada por el portavoz del PP, Adolfo Canedo. Uno más de los procesos judiciales promovido por el grupo de la oposición contra el entonces alcalde socialista de la villa. La mayoría, sin efecto.

Sergio Álvarez entregó al juzgado la información que este le solicitó (la primera vez en 2015) respecto a los servicios contratados al estudio de arquitectos del también exalcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral. Entonces, la propia Fiscalía entendió que esa información no estaba completa, pero ahora cambia el sentido de la calificación y defiende que los hechos no son constitutivos de infracción penal, argumentando que la falta de algunos documentos no puede ser atribuida a la acción del alcalde.

"De los hechos no se deriva responsabilidad criminal alguna", recoge el escrito de calificación de la Fiscalía, por lo que solicitará a la Audiencia Provincial, donde se celebrará el juicio oral, una sentencia absolutoria.

El caso que ha llevado a Sergio Álvarez a la situación actual comenzó en junio de 2015. El Juzgado de Instrucción solicitó, en el primer oficio, que remitiera copia testimoniada completa del expediente administrativo incoado para la contratación Sepia Técnicos SL. Así lo hizo. Después, en septiembre de 2016, se le vuelve a pedir al Ayuntamiento informe sobre los criterios exactos para clasificar una licencia como de obra mayor o menor e informe sobre el total de licencias. También a eso se dio respuesta, "especificando que en relación al número de licencias informadas por la empresa Sepia, no existe un registro mediante el cual se pueda cuantificar dichos informes, ya que no pasaban por el registro de entrada".

Posteriormente, en mayo de 2017, el Juzgado remitió nuevo oficio al Ayuntamiento de Cacabelos para que informara sobre todas las

licencias emitidas durante la vigencia del contrato con dicho despacho de arquitectura, así como los abonos efectuados. Igualmente, el Consistorio respondió, según recoge el propio escrito de calificación.

Absuelto de malversación

A finales del pasado año, la Audiencia Provincial de León ya absolvió a Sergio Álvarez de los delitos de malversación de caudales públicos de los que le acusaban y también a la secretaria municipal que sustituyó al funcionario titular de la plaza cuando estuvo de baja. El jurado consideró probado que el que era alcalde en 2016, como responsable de personal, autorizó el pago de las nóminas a dos secretarios interventores a la vez, durante dos meses y medio, pero no consideró que hubiera delito de malversación en ello.